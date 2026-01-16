科技治理守護藍天 台中7年空品PM2.5降3成
【記者陳世長台中報導】台中市長盧秀燕常說：「空氣要好，城市才會健康，要讓市民安心外出，也要讓孩子能自由安心跑跳。」盧市長上任7年來，始終將環境品質與市民健康視為施政核心目標，並逐步翻轉城市環境樣貌，讓市民感受日常生活的改變。為持續改善空氣品質，自107年底上任後即成立「空氣品質改善委員會」，整合市府各局處資源，推動「藍天白雲行動計畫」，以全面性、多面向的治理策略改善空氣品質，並秉持「先公後私、先大後小」原則，從源頭管制出發，以科技治理作為核心，針對固定、移動及逸散污染源同步推動減量措施。
中市府環保局指出，在固定污染源管制方面，要求台中火力發電廠持續落實減煤承諾，並成立專案小組加強重大污染源深度稽查，除導入智慧監控、空污季減排機制，亦全面強化工地揚塵防制；在移動污染源治理，面對近300萬輛燃油機車、汽柴油車輛的龐大規模，環保局導入機車污染與噪音AI車牌辨識系統、機車定檢E化通知服務，並與計程車業者公私協力，運用車載式AI辨識設備，深入大街小巷即時揪出高污染車輛；另劃設台中港、水湳生態公園、中央公園及谷關風景區等空氣品質維護區，強化高污染車輛進出管制。
針對逸散污染源，市府運用智慧灑水系統、空拍機搭配AI揚塵與影像辨識技術，即時掌握工地揚塵與露天燃燒情形，並與中央合作試辦河川揚塵抑制措施，成功杜絕河川揚塵事件發生。同時，全市布建逾千台空氣品質感測器，建構綿密監測網絡，並透過雲端影像與數據分析，精準鎖定污染源、提升稽查與執法效能，讓空品守護不受時間與空間限制。
在制度面，市府持續強化地方自治法制工具，制定「台中市重大空氣污染管制自治條例」，並第四度加嚴電力設施空氣污染物排放標準，同步推動鍋爐及鋼鐵業排放標準再升級；針對民生面向，亦訂定「台中市餐飲油煙異味查核作業指引」，將傳統稽查結合科學儀器，有效降低民眾陳情案件。
在各項政策與科技治理並進下，台中市PM2.5從107年的18.8微克，改善到114年(統計至11月)的13.5微克，改善幅度接近3成。展現治理方向與具體成果，市府也將持續朝國家空氣品質標準12微克目標邁進，為市民打造更健康宜居的城市。
環保局表示，7年來環保局透過科技監控、智慧治理等高效環境治理系統，打造更具韌性的生活環境，讓空氣品質改善、河川揚塵減少，並將減碳觀念融入民眾日常生活，這些創新作為榮獲「2022 SMART 50 Awards」、「2023 SMART 50 Awards」、「2023 GO SMART Award」、「GOV Design Awards 2024」等設計金獎殊榮，顯見台中市在環保與永續領域成果卓著，並持續讓市民看見日常中的環境進步。環保局表示，未來將持續以科技輔助治理、制度精進與全民參與為方向，深化智慧城市與永續發展，讓「看得見的改變」成為台中最真實、也驕傲的日常風景。
其他人也在看
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 7
強烈冷氣團要來了！氣象專家揭「最濕冷時間點」：平地恐剩12度
下週恐要濕冷了！中央氣象署表示，今年首號颱風「洛鞍」已於今（15）日下午生成，雖然不會直接侵台，但其夾帶的水氣將與下週南下的強冷氣團輻合，預計自1月20日（下週二）起，北台灣將陷入一週濕冷天氣。最冷時間點落在1月22日清晨，屆時北部平地最低溫恐僅剩12度左右。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
冷空氣「這天」報到 北東轉濕冷、恐達冷氣團等級
把握本週好天氣！今、明（16、1…民報 ・ 11 小時前 ・ 1
洛鞍颱風將生成！最新路徑大迴轉 下週轉濕冷「連凍5天」
今年（2026）首颱「洛鞍」最快今（15）日生成，路徑將轉北再轉偏東「迴轉」，對台灣無直接影響。今日至週六（17日）全台晴朗回溫，不過日夜溫差仍大。下週一（19日）下一波東北季風南下，預測下週三至五強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12至14度，中南部約13至15度，海拔3000公尺高山區將有降雪機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
下週挑戰強烈冷氣團！低溫下探11度 北部又濕又冷
今日臺灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，清晨各地普遍為陰或多雲天氣，但大致無明顯降雨。預測今日白天起各地雲量雖較多，但雲縫間仍是有陽光露臉機會；預測西部晴或多雲天氣，高溫約24到28度，低溫約15到18度，迎風東部則為多雲或陰天，有局部地形短暫陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
今飆28度高溫！下週強烈冷氣團「這4天最凍」 洛鞍颱風迴轉加持更濕冷
中央氣象署指出，今（16）日天氣與昨日類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24至26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，要留意中南部日夜溫差大；另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？
生活中心／李汶臻報導據中央氣象署預報，今（16日）清晨各地偏涼，水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，但仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。前氣象局長鄭明典稍早則在臉書發文分析曬一張海平面氣壓圖，之間北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」。民視 ・ 7 小時前 ・ 1
今年首颱「洛鞍」生成！影響路徑曝光 下週強烈冷氣團接力發威
日本氣象廳最新資訊，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今（15日）正式增強，成為今年第1號颱風「洛鞍」。洛鞍未來將朝向北轉東北方向前進，預計主要在菲律賓東方海面活動，對台灣並無直接威脅。然而，隨著颱風移動過程帶來水氣，預計明天起東半部地區的降雨機率將有所增加。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
「洛鞍」颱風預估今生成！路徑曝光 日夜溫差仍大「明雨區擴大」
氣象署指出，今（15）日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。明日各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今晨桃園以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 17
今變天濕冷！下週二起冷氣團強襲 急凍下探8度
今（16日）水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有局部降雨。氣象專家吳德榮提醒，下週二起強冷空氣抵達，氣溫可能降至8度左右。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
桃竹苗低溫下探10度！下週接冷雨 輕颱洛鞍最快凌晨生成
各地低溫持續，桃竹苗局部地區將跌到10度以下，下週可能還有冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，屆時各地陸續轉冷，降雨範圍也會進一步擴大。另輕颱「洛鞍」即將生成，可能助長東北風強度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
地牛翻身！宜蘭11：09發生規模4.6地震 最大震度4級、全台8縣市有感
今（16）日11時09分在宜蘭縣政府南南東方36.5公里，位於臺灣東部海域發生規模4.6有感地震，地震深度15.2公里，全台8縣市有感。各地最大震度級分布為，宜蘭縣4級、花蓮縣3級、新北市2級、台北市台視新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
今年第1號颱風「洛鞍」將生成 下週冷空氣南下全台轉濕冷
隨著大陸冷氣團逐漸減弱，今（15…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新竹清晨3.9度"極端低溫" 今晚又有冷氣團接力
生活中心／陳佳侖 、陳威余 台北報導受到輻射冷卻影響，新竹關西今天出現3.9度的"極端低溫"，全台各地氣溫也明顯偏低，但冷氣團還沒結束，今天晚間到明天又有新一波大陸冷氣團報到，不少民眾也把握週末假日，衝陽明山泡溫泉暖暖身。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
清晨冷到8.2度！下周恐迎偏強冷氣團 今年首颱「洛鞍」估今生成
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導中央氣象署表示，今（15）日清晨受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷、日夜溫差大，全台最低溫出現在新竹縣關西的8.2度。白天水氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣1地日夜溫差破20度 鄭明典揭原因：少見
台灣1地日夜溫差破20度 鄭明典揭原因：少見EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團再來襲！ 下週二起全台降溫「連四天濕冷」
台北市 / 綜合報導 本週的好天氣可能要好好把握了，氣象專家表示，下週二開始預計會有新的一波冷空氣南下，甚至可能轉變成寒流。專家指出，下一波強冷空氣與輻射冷卻不同，預計將呈現整天冷的狀態，氣溫驟降明顯，本島平地最低氣溫約降到8度左右，下週三至週五中南部早晚也偏冷。環境水氣跟本週相比也較為豐沛，北部、東半部地區預計會有局部雨，直到下週六冷空氣才會轉弱，提醒民眾提早備妥保暖衣物和雨具，因應氣溫變化。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
3縣市低溫探10度以下！首颱「洛鞍」最快明生成 下週再迎強冷氣團
氣象署表示，受輻射冷卻影響，早晚仍偏冷，今晚至明天上午桃園市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意。明天西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度；天氣方面，各地多為多雲到晴，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週五 (01/16) 本週氣溫略回暖，僅東部局部雨，下週冷空氣接續南下，轉濕冷環境
明天天氣如何？ 至週六臺灣附近主要受到偏東風影響，整體水氣不多，預測各地為晴時多雲天氣，僅東部有局部地形短暫陣雨。白天氣溫回升幅度可較大，預測高溫北部至東部約20度，中南部約25度或以上，體感較舒適。普遍市區低溫約14-18度，但清晨夜晚受輻射冷卻影響，局部空曠沿海平地及近山郊區等仍有11-13度低溫機會，日夜溫差仍較顯著，早出晚歸務必做好保暖，避免著涼。週日大環境轉東北風，各地氣溫與天氣型態變化不大，以東北角至東部陰有短暫陣雨為主。 預測下週開始臺灣將陸續受北方冷空氣南下影響，氣溫將逐日下滑轉冷外，環境水氣亦較本週增多。預測北部至東部將為陰雨天氣型態，中南部亦轉多雲或陰並山區短暫陣雨機會。目前預測下週一、下週二為東北季風等級，北部至東部低溫約14-16度，中南部約15-17度；下週三至下週五南下的冷空氣強度將有機會達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12-14度，中南部約13-15度。期間若低溫搭配水氣，海拔三千公尺高山區將有降雪機率。整體而言，下週天氣濕冷感明顯，需至下週末後才有回升趨勢；北部與東部將連日陰雨，建議把握本週相對穩定的天氣安排戶外行程。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發表留言