科技法說連發 營運聚焦

環球晶（6488）、世界（5347）、研華（2395）、文曄（3036）等多家科技廠商均將於本周召開法人說明會，外界除關注第3季財報良窳外，在外在大環境仍具不確定性的情況下，也注意其後續的營運展望。

矽晶圓大廠環球晶預計4日舉行法說會，其第3季合併營收144.9億元，季減9.4％，年減8.6％；前三季合併營收460.95億元，年減0.4％。

環球晶日前宣布，位在義大利諾瓦拉（Novara）的全新12吋矽晶圓製造廠FAB300開幕啟用，雖然該公司沒有揭露新廠產能，但預期將隨著在客戶端驗證進度而逐漸放量。FAB300是歐洲「共同重大投資計畫—微電子與通訊技術」（IPCEI-ME/CT）的一環，並獲得1.03億歐元研發資金支持。

廣告 廣告

另外，晶圓代工廠世界先進也預計4日召開法說會，屆時海外新加坡廠進度、車用半導體市況與景氣等看法都備受關注。世界今年第3季營收123.49億元，季增5.6％，前三季營收359.98億元，較去年同期增加10.8％。

世界先前提到，受惠客戶需求持續增加，第3季晶圓出貨量將季增7%至9％，產品平均售價將較第2季上揚1％至3％。

文曄同樣4日舉行法說會，該公司第3季合併營收3,289.34億元，季增26.7％、年增25.9％，大幅超越原財測區間，創單季歷史新高紀錄，累計前三季合併營收為8,358.62億元，年增19.8％。

文曄董事長鄭文宗先前表示，上半年關稅及匯率帶來很大的不確定性，但已逐步明朗，預期對下半年營運衝擊將減少。

工業電腦龍頭研華將於5日舉行法說會，市場關注該公司2026年展望，以及因零組件成本上升，研議調漲價格的進度。

研華受惠北美、歐洲、中國大陸市場成長，加上匯率影響降低，帶動今年第3季稅後純益來到27.66億元，季增39％、年增22.5％，單季每股純益為3.2元，為近九季度高點。

【看原文連結】

更多udn報導

不是鳳梨酥 日本人5原因最愛台灣「1伴手禮」

向年薪百萬兒討6千元遭拒 他嘆：不是因吝嗇

習高會30分鐘 習近平「成語開場」暗示中日關係

脾氣火爆 資深歌王自曝「喝醉連余天都打」