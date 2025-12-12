科技減災 無人機、機器狗投入工地巡檢

職災重建中心人員現場示範，操作無人機執行巡檢作業。（記者李叔霖攝）

台灣營造業職業災害高居不下，職災發生率與嚴重度總是名列前茅。職業災害預防及重建中心職災預防技術處副處長范南鵬昨（十二）日表示，從一一一年至一一三年，每年重大職災死亡人數大約維持在三百人左右，其中，營造業就占了一半，七成是墜落死亡。因此，中心推動智慧科技減災技術，自十月起首次應用無人機、機器狗投入工地現場執行巡檢作業。

職災重建中心指出，近年積極推動智慧科技減災，透過智慧工地科技減災技術，將AI（人工智慧）、感測器、大數據、無人機等新興技術導入工地現場，推廣「從被動應災走向主動防災」的理念，期望提升作業安全與事故預防效果。

危險檢查工作盡量不用人力，這樣就能降低職災發生率。副處長范南鵬強調，比如職安人員使用無人機飛上工地執行巡檢作業，不管多遠都能飛過去，若是看到工人未扣好安全帶、未戴好安全帽，就能直接廣播告知工人，特別適用於隧道、橋梁等工地現場，機器狗比較適用於下水道、侷限空間等工地現場。

職災重建中心進一步指出，今年率先在桃園、台南、高雄、台北、台中及新北等六都直轄市依序舉辦「一一四年智慧工地科技減災觀摩會」，串接從中央到地方直轄市勞檢機關再到民間企業，以六都聯手、中央地方協作智慧工地觀摩會打造跨域示範場景，跨領域合作規模逐年擴大，形成全國性防災能量網絡。

范南鵬指出，面對營造業高風險特性，現場展示多項科技防災應用，並對周遭環境與工作場所進行探測監視，讓危險作業能以更安全方式進行，觀摩會活動引起營造產業高度關注。

對於中型及大型甚至困難度高工程，近年業界積極引進BIM（建築資訊模型）整合建築與結構圖說，協助各施工承攬單位進行統整排程與提前識別風險，以利落實施工程安全於設計階段進行規劃。此外，廣泛使用VR(虛擬實境)與AR(擴增實境)技術建置沉浸式職災預防場景進行人員教育訓練，以及使用AI結合IoT（物聯網）系統，串聯環境監測、人員識別、資料分析等器材進行自動化管理，強化企業安全管理效率，有助降低人力直接從事高風險工作的需求。

職災重建中心強調，除了工地現場之外，還持續推動科技減災教育向年輕世代擴散，近三年來結合國內大專院校相關工程與職安系所，辦理「大專院校學生職業安全衛生體驗營」活動，以專業課程設計暨觀摩優良工作場所，導入科技減災設備與職場安衛建置等。透過學校教育接軌認識產業環境，間接媒合在學學生從事實習與未來就業機會。全面推動智慧工地與科技減災，這是台灣從應災思維邁向主動防災的重要里程碑。