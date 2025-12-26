科技熱議》中國軍容盛大的機器人產業，是用老百姓的苦日子換來的？

中國近年的科技發展，確實提升競爭力，但也造成了大量資源浪費。多倫多大學（University of Toronto）的經濟學家布蘭特（Loren Brandt）說，中國經濟在多個層面存在嚴重配置錯誤。

儘管全國債務飆升至前所未有的水平，國家科技基金仍向虧損的新創企業投入數以十億美元計的資金。以河南省澠池縣來說，儘管政府收入下滑，但科學技術支出增長了近 50%，但當地教師、環衛工人、大學實習生卻面臨欠薪問題

