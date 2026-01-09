科技熱議》創辦人重出江湖！Google反超ChatGPT的秘密武器，為何能大放異彩？

Google最近因為Gemini的AI服務而大放異彩。其實為了超越Chat GPT，Google創辦人布林不僅放棄退休、重出江湖，在內部更啟動了一項名為「Magi」（Project Magi）的計劃。

經過兩年左右的研究，最後終於在搜尋服務上開發出了「AI模式」（AI Mode），重新站上AI領先群的位置，這是一個大象重新學會跳舞的好案例，快看WSJ精彩的深度報導！點擊此處，VVIP獨享完整內容

全球政經局勢、投資市場，來和我們一起聊！ 加入《熱議！華爾街》LINE社群，與各界菁英深度交流（密碼：WSJWSJ）

更多風傳媒報導

