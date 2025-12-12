科技熱議》把2噸AI伺服器送上太空！馬斯克和貝佐斯，誰是AI太空算力新賽道贏家？

多年來，馬斯克（Elon Musk）和貝佐斯（Jeff Bezos），一直在火箭和發射衛星競爭。如今，他們有新的賽道，準備將將AI資料中心帶入太空軌道。

貝佐斯麾下藍色起源（Blue Origin）的團隊已投入一年多時間研究軌道AI數據中心所需的技術。馬斯克旗下的SpaceX也計畫，用星鏈（Starlink）衛星升級版把AI送上太空。到底誰能先把重達兩噸的AI伺服器，送離地球？快看⋯⋯點擊此處，VVIP獨享完整內容

