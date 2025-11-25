科技熱議》曾是華爾街AI新寵兒的飆股，為何甲骨文不到3個月就把漲幅全吐光？

​甲骨文（Oracle）股價在 9 月大漲超過 30% 後，罕見地回吐全部漲幅，很多人看了一頭霧水，主要是為了與 OpenAI 和其他 AI 客戶推展計畫。

甲骨文最近發行了約 180 億美元的債券，全球信評機構穆迪（Moody’s Ratings）和標普全球評級（S&P Global Ratings），卻看到他的償債能力問題，有意要將甲骨文的債券，歸類為垃圾債。為何會這樣？快看全文…點擊此處，VVIP獨享完整內容

廣告 廣告

道瓊市長數據

全球政經局勢、投資市場，來和我們一起聊！ 加入《熱議！華爾街》LINE社群，與各界菁英深度交流（密碼：WSJWSJ）

更多風傳媒報導

