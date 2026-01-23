科技熱議》「末日致富」蔓延科技界！坐擁高薪，為何擔心淪為社會下流？

矽谷正掀起一股「末日致富」的風潮，科技圈彷彿籠罩在一種「現在不致富就無路可走」的緊迫感中。在AI創業圈奮鬥的年輕人謝裡丹·克萊伯恩（Sheridan Clayborne）深有感觸，他表示：「這可能是創造代際財富的最後機會。」黃仁勳也發出警告：「2025 年至 2030 年，或許是普通人創造真正財富的最後重大契機。」



去年秋天，美國線上媒體機構《舊金山標準報》（San Francisco Standard）甚至強調：「你現在需要賺錢，否則你就會淪為永久底層階級的一員。」坐擁高薪，為何仍擔心淪為社會下流？這種心態，會影響美國科技股的前景嗎？快看全文…點擊此處，VVIP獨享完整內容

