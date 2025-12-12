科技熱議》華爾街日報：中國發展人形機器人的務實做法，也許才是最後贏家？

根據國際機器人聯合會（International Federation of Robotics）的數據，中國去年部署了29.5萬台工業機器人，幾乎是美國的九倍，超過全球其他地區的總和。2024年中國投入運行的機器人存量超過200萬台，位居全球第一。

雖然中國的長期AI目標並不遜於美國科技巨頭的雄心，但其近期的優先事項，是透過更務實的發展策略，穩固因面臨國內成本上升和海外關稅而動搖的「世界工廠」地位。

（圖表來源：華爾街日報）

