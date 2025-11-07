科技熱議》馬斯克移情別戀xAI，特斯拉恐成棄嬰？1兆美元薪酬可以挽回他的心？

特斯拉的股東大會總算拍板通過執行長馬斯克（Elon Musk）1兆美元薪酬方案，但史無前例的待遇，是否真能挽回這位狂人專情的心呢？



今年5月，馬斯克離開政府效率部（DOGE）時，特斯拉（Tesla）的投資者曾經希望這位領導人能趕快回到公司總部，專注於扭轉銷量下滑的局面，為公司重新注入活力。

然而，在夏季的大部分時間裡，馬斯克一直待在xAI，試圖在人工智慧（AI）軍備競賽中迎頭趕上。

根據公司主管以及與馬斯克共事過的人士透露，馬斯克的會議常常持續到凌晨，這代表特斯拉已經變成馬斯克的棄嬰？快看全文點擊此處，VVIP獨享完整內容

