科技熱議》AI界另一個GPT奇蹟！頂尖工程師的程式功力，被Claude code秒殺！

Anthropic 旗下 AI 工具 Claude Code 最近發表新版本，其震撼程度，堪比兩年半前生成式 AI 首次問世。「這太神奇了，但也令人恐懼」，自中學便開始編程的加密貨幣稅務平台 Awaken Tax 執行長杜卡（Andrew Duca）說。「我窮盡一生磨鍊這項技能，卻被 Claude Code 一招秒殺。」



對 Claude 的狂熱甚至蔓延到了非工程師群體，許多人在社群媒體分享自己從未學過程式，卻成功打造出軟體。除了寫程式好用之外，Claude Code 在處理健康數據分析、費用報告也非常棒…快看這顛覆程式界的大新聞！

