科技熱議》xAI錢不夠了，馬斯克才啟動與SpaceX的合併？史上最大1.25兆併購賭局幕後…

SpaceX 與 xAI 於 1 月底簽署合併協議，新公司估值高達 1.25 兆美元，這不僅是馬斯克商業帝國的新里程碑，也創下了美國歷史上規模最大的企業併購紀錄。

過去一年，馬斯克將旗下的社群媒體公司 X 與 xAI 合併，並以特斯拉（Tesla）名義，投資 20 億美元給這家 AI 公司，希望把 Grok 打造成全球最受歡迎的 AI。但是，與矽谷其他科技巨頭相比，xAI 顯得資金不足。

這次與 SpaceX「綁定」，將使其具備更強大的財力，才能與 OpenAI 和 Anthropic 等公司一爭高下……點擊此處，VVIP獨享完整內容

