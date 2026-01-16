科技男吃炸雞紓壓 減重治療甩18公斤

一名男子因工作壓力大常以炸雞配啤酒紓壓，一不小心就出現肥胖問題（示意畫面，非個案）。

（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

38歲科技男平時工作壓力大，最愛吃炸雞配啤酒、可樂紓壓，身高172公分，體重2年內飆到86公斤，除了出現三高，還因為肥胖罹患重度睡眠呼吸中止症，去年農曆年前到減重門診諮詢並治療，8個月透過藥物與運動、飲食調整，成功甩油18公斤，還讓睡眠呼吸中止症降至輕度，運動更讓他練成6塊肌，開心迎接健康的新年。

衛生福利部台中醫院家醫科減重門診醫師張祐維指出，患者到院時因為罹患重度睡眠呼吸中止症，1小時睡眠呼吸中止高達67次，必須配戴正壓呼吸器治療，去年過年前他在太太陪同下到台中醫院減重特診就醫，除了開立減重口服藥物，也配合他的建議認真跑步運動、改變飲食習慣，8個月成功從86公斤減至68公斤，睡眠呼吸中止症也從重度每小時67次減為輕度13次，不但不必再戴正壓呼吸器，三高也全部恢復正常。

近年來，俗稱「瘦瘦針」或「控糖針」的腸泌素(GLP-1 RA)風行，藥物或打針減重成為另類國民運動，「這從年前減重門診增加兩成的諮詢患者就可見」，張祐維認為，雖然該藥物在控制血糖與體重管理效果顯著，但有嚴重過敏體質、特定甲狀腺癌病史、孕婦與哺乳期婦女、胃腸功能極差、胰臟炎病史、及嚴重糖尿病與視網膜病史者「6類人」並不適用，民眾使用前務必檢視自己是否為上述高風險族群，並留意潛在副作用。

張祐維提醒，很多人對瘦的標準不一，尤其因為減重藥物讓食慾大幅下降會導致熱量攝取不足，身體會先燃燒肌肉而非脂肪，長期下來易造成「肌少症」與「骨質疏鬆」，變成「泡芙人」；甚至很多人停藥後出現「報復性」復胖，提醒謹守「3要原則」：要適度補充蛋白質、要補充關鍵營養素、要搭配重力訓練，才能維持肌肉量。