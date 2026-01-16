科技男就愛炸雞配啤酒 減重門診助他8個月甩油18公斤、告別正壓呼吸器

台中一名科技男就愛炸雞配啤酒，體重飆升，減重門診助他8個月甩油18公斤、告別正壓呼吸器。（圖：台中醫院提供）

臺中一名38歲科技男，平時工作壓力大，最愛吃炸雞配啤酒、可樂紓壓，身高172公分，體重飆到86公斤，除了出現三高，還因肥胖罹患重度睡眠呼吸中止症，去年農曆年前到減重門診諮詢並治療，八個月透過藥物與運動、飲食調整，成功甩油18公斤，還讓睡眠呼吸中止症降至輕度，運動更練成六塊肌，開心迎接健康的新年。

衛生福利部臺中醫院家醫科減重門診張祐維指出，患者到院時，因為罹患重度睡眠呼吸中止症，一小時睡眠呼吸中止高達67次，必須配戴正壓呼吸器治療，去年過年前，在太太陪同下，到台中醫院減重特診就醫，除了開立減重口服藥物，也配合他的建議認真跑步運動、改變飲食習慣，八個月成功從86公斤減至68公斤，睡眠呼吸中止症也從重度每小時67次減為輕度13次，不但不必再戴正壓呼吸器，三高也全部恢復正常。

廣告 廣告

近年來，俗稱「瘦瘦針」或「控糖針」的腸泌素（GLP-1 RA）風行，藥物或打針減重成為另類國民運動，張祐維醫師說，雖然該藥物在控制血糖與體重管理上效果顯著，但有嚴重過敏體質、特定甲狀腺癌病史、孕婦與哺乳期婦女、胃腸功能極差、胰臟炎病史、以及嚴重糖尿病與視網膜病史者「六類人」，並不適用，民眾使用前務必檢視自己是否為上述高風險族群，並留意潛在副作用。

醫師提醒，減重藥物是治療疾病用的，絕非美容保養品！很多人對瘦的標準不一，尤其因為減重藥物讓食慾大幅下降會導致熱量攝取不足，身體會先燃燒肌肉而非脂肪，長期下來容易造成「肌少症」與「骨質疏鬆」，變成「泡芙人」；甚至很多患者停藥後出現「報復性」復胖，提醒正在減重治療中患者，應該謹守「三要原則」：要適度補充蛋白質、要補充關鍵營養素、要搭配重力訓練，才能維持肌肉量。

臺中醫院營養科主任盧靜詩建議，面對過年期間豐盛年菜與聚餐，用餐順序建議先喝清湯、蔬菜、再吃魚肉，最後吃年糕、蘿蔔糕或米飯等澱粉，避免過度攝取高熱量的食物，讓自己可以健康窈窕吃過年。（寇世菁報導）