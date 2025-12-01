科技男昔婉拒台積電！見「同學年薪多2倍」好後悔 勸世：年輕把握機會

台積電。（示意圖／報系資料照）

台灣知名科技大廠台積電傳聞薪水高、福利佳，分紅獎金也頗具吸引力，成為許多科技人才夢寐以求的公司。最近有一名國立成功大學畢業的科技業男子在論壇發文勸世，自稱昔日婉拒台積電職缺，如今看到同學在台積電的年薪高出自己2倍，還能比他早下班，也無法再去台積電工作，讓他後悔不已。

有一名國立成功大學畢業的科技業男子近日在網路論壇Dcard發文，標題寫著「台積（電）真的是晚了就不要了」，他自我介紹目前在桃園一間系統廠工作，平均下班時間落在晚上8點半，年薪約120萬元，近期還要擔心被裁員的問題。而原PO坦言，當初在學成績不錯，但不想進入台積電產線就婉拒了。

廣告 廣告

如今原PO觀察與自己同屆的、也在科技業工作的同學現況，兩位選擇台積電的女同學，分別在竹科擔任研發工程師、南科擔任產線工程師，她們年收入均達到300萬元，下班時間平均6點或7點，都比他還要早。而另一名男同學則是在竹科另一間科技公司當研發工程師，年薪150萬又能天天準時下班。

對此，原PO坦言近期去投履歷到當初婉拒的台積電，完全沒有消息，推測因自己拒絕過，所以有被扣分，讓他不禁感嘆，「在學我也沒表現比他們差，現在對比顯而易見，選擇真的比努力重要！」最後也表示，「只能說長大才知台積（電）的好，奉勸新鮮人要把握機會」。

貼文一出，底下引發網友熱議，「一開始嫌得要命，現在羨慕得要命」、「台積的面試記錄跟評語都會一直在系統，建議面試都要盡力好好面試，目前還是得靠內推比較有希望」、「有嗎？我快40歲也是剛進來台積電」、「成我還以為是我發的文，以前同學都在台積，只有我在桃園系統廠」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了

穿西裝不是最大咖！律師靠「1穿著」認出辦公室key man 一票狂點頭

「戰地風蝦皮店」要拆了！ 營業不到1年被爆是違建