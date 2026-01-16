科技男炸雞配啤酒胖20公斤！睡覺每小時停止呼吸67次

一名38歲科技業男子，工作壓力大常吃炸雞配啤酒紓壓，2年內從正常體重飆至86公斤，罹患重度睡眠呼吸中止症，每小時停止呼吸67次需戴呼吸器。去年8個月成功減重18公斤，睡眠呼吸中止降至輕度每小時13次。

現代人工作壓力大常以炸雞配啤酒紓壓，一不小心就出現肥胖問題。（圖為示意畫面，非個案／臺中醫院）

衛生福利部臺中醫院家醫科減重門診醫師張祐維指出，該患者身高172公分，到減重門診時體重86公斤，除了三高問題，還因肥胖導致重度睡眠呼吸中止症，一小時睡眠呼吸中止高達67次，必須配戴正壓呼吸器治療。去年過年前他在太太陪同下就醫，開立減重口服藥物後，配合跑步運動、改變飲食習慣，8個月後成功減至68公斤，不但擺脫呼吸器，三高也全部恢復正常，還練出六塊肌。

廣告 廣告

張祐維表示，年前減重門診諮詢患者增加兩成，俗稱瘦瘦針或控糖針的腸泌素風行。他提醒，有嚴重過敏體質、特定甲狀腺癌病史、孕婦與哺乳期婦女、胃腸功能極差、胰臟炎病史、嚴重糖尿病與視網膜病史者等六類人不適用，使用前務必檢視是否為高風險族群。

臺中醫院家醫科減重門診張祐維醫師（中）、陳德鉦藥師（左）、營養科盧靜詩主任（右）。（圖／臺中醫院）

張祐維強調，減重藥物是治療疾病用的，絕非美容保養品。減重藥物讓食慾大幅下降導致熱量攝取不足，身體會先燃燒肌肉而非脂肪，長期易造成肌少症與骨質疏鬆，變成泡芙人，很多患者停藥後出現報復性復胖。他建議減重治療患者應謹守三要原則：適度補充蛋白質、補充關鍵營養素、搭配重力訓練，才能維持肌肉量。

臺中醫院營養科盧靜詩主任建議，過年期間用餐順序先喝清湯、蔬菜、再吃魚肉，最後吃年糕、蘿蔔糕或米飯等澱粉，避免過度攝取高熱量食物。

延伸閱讀

NBA/文班亞馬「少林寺」光頭稱霸禁區！率馬刺輕取公鹿

NBA/「湯神」2809顆三分球登歷史第4！率獨行俠痛宰爵士

小當家救不回來？《中華一番》作者宣布休刊 網：不知怎麼復活吼