科技發展貢獻產業典範 旺宏電子董事長吳敏求榮獲第19屆潘文淵獎
【警政時報 黃溎芬／新竹報導】潘文淵文教基金會1日在新竹國賓飯店，舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」由基金會董事長史欽泰主持，邀請前中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎，終身成就獎由旺宏電子董事長吳敏求榮獲，大會肯定其在企業管理、創新經營及對人才培育的卓越成就。旺宏電子是台灣早期推動自有品牌「產品」及「技術」的記憶體廠商，少數具有IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，他推動科技發展成果斐然，堪稱產業界典範。
史欽泰董事長致詞表示，潘文淵文教基金會成立於1996年，由工研院、美洲技術顧問團 (TAC) 及台積電、聯華電子、華邦電子與幾位產業界先進共同發起成立，感念50年前潘文淵博士草擬積體電路發展計畫開啟我國半導體產業發展的契機，並衍生成立聯電、台積電及世界先進等公司，推動台灣電子工業蓬勃成長。為表揚長期對台灣科技產業之開拓或發展有傑出貢獻的領導人，自2004年起設立「潘文淵獎」的終身成就獎，已有張忠謀、施振榮、鄭崇華、蔡明介、曾繁城、黃民奇、劉克振、盧明光、杜書伍、蔡力行、劉德音……等20多位產業菁英獲獎。明年適逢基金會成立三十週年，也將推出系列活動包括製作專欄報導、podcast 節目及30週年專刊，並與國家發展委員會檔案管理局合作完整保存重要史料，聯合頒獎典禮等慶祝活動，進一步推廣基金會理念讓更多人認識潘文淵博士對台灣科技產業發展與人才培育的奉獻。
頒獎人劉兆玄表示，潘文淵獎是科技界的矚目焦點，素有「台灣科技界諾貝爾獎」之稱。歷屆獲獎人都是在該領域上有巨大貢獻且影響力深遠的領導菁英。本屆獲獎人吳敏求董事長，深具遠見的企業經營，更投入公益與社會回饋的實際行動，成為企業界的典範。他長期推動知識傳承與人才培育，並成立「旺宏教育基金會」，推動「旺宏金矽獎」與「旺宏科學獎」…等重要獎項，捐助大學設立「旺宏館」，並創設全台第一個跨領域的智慧運算學院，開啟台灣 AI 創新與跨域人才培育之先河。
更多警政時報報導
【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
其他人也在看
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
矽光子成新世代顯學！法人點名「這7檔」AI光通訊股後市看俏 未來半年漲幅高達30%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在這個AI急遽發展的時代，為降低電訊號損失，同時提升傳輸效率，矽光子技術（CPO）越發重要，需求因而不斷成長，連帶推升光...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法人續砍台積電遭殺尾盤 台股12月開局重摔283點/主動ETF竄紅半年吸800億 低薪族拚績效搏翻身/BBU族群風口再起 順達亮燈新盛力衝高搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股上周五在晶片股點火下續揚，延續感恩節檔期消費樂觀氣氛。道瓊工業指數上漲0.61%，標普500指數漲0.54%，那斯達克指數漲0.65%，費城半導體指數勁揚1.82%。晶片股由英特爾與美光領軍，英特爾大漲逾一成、美光也走高，帶動半導體族群走強，不過輝達股價沒有因目標價調升而上漲，反逆勢回落1.81%；大型科技股中，蘋果、微軟、亞馬遜多數走揚，零售龍頭沃爾瑪也上漲1.3%，呼應全國零售聯合會預估「黑五＋網購星期一」檔期將創下1.869億人購物新高。台股相關ADR方面，台積電ADR小漲約0.53%，聯電、日月光ADR同步走揚，顯示海外資金對台廠半導體基本面仍抱持信心。 亞股今天表現分歧，日經指數重挫1.89%，跌下5萬點關卡；韓股小跌0.16%；港股及上證指數同步小漲。 台股部分，今（1）日12月首個交易日開高走低，加權指數終場大跌283.95點、收在今日最低27,342.53點，跌幅1.03%，一口氣失守5日線與月線，成交值4,773.12億元。權值股壓盤明顯，台積電(2330)尾盤遭賣壓急殺、收在全日最低1,410元，鴻海(2317)等電子權值股普遍走弱，高價千金股穎崴(6515)重摔跌停，信驊(5274)、川湖(2059)、精測(6510)、創意(3443)、台光電(2383)賣壓沉重；相對之下，台塑集團與部分題材股撐起多頭火種，台勝科(3532)在AI帶動矽晶圓需求利多加持下攻上漲停，南亞(1303)攜手日東紡的特殊玻纖合作題材持續發酵，帶動台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)、南亞科(2408)、南電(8046)紛紛收紅。 矽光子族群中，光聖(6442)雖因處置被關，資金轉進光環(3324)、光焱科技(7728)強攻漲停，波若威(3163)、星通(3025)跟漲；BBU概念股同樣熱度不減，AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)、系統電(5309)走高，塑化、鋼鐵與散裝航運族群也有資金點火，成為大盤震盪中的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前
Google帶飛！聯發科谷底反彈...成交額炸173億 PCB欣興、南亞同步走揚
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股今（1）日大盤氣氛些許低迷，截至上午11點16分，加權指數落在27,483.20點，下挫143點、跌0.52%。不過，PCB族群依舊漲勢...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
陸企遭點名 光通訊鏈撿到槍
市場近日傳出，美國國防部建議將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家陸企納入「中國軍事企業清單」，引發全球光通訊供應鏈震盪。台系供應鏈包括聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等，有望直接受惠轉單。工商時報 ・ 18 小時前
國泰金法說》李長庚喊台股明年3萬點不是夢，理由曝光！會有AI泡沫？「有擔心懷疑就不會過度狂熱」
國泰金(2882)週五(11/28)舉行法說會，會中國泰金控總經理李長庚對台股表達高度的信心，指出：「只要大的方向沒有改變，明年仍相當樂觀，3萬點應該不是夢」。他強調，台灣整體景氣面的支撐仍在，企業基本面穩健，對台股明年的表現具高度信心。今周刊 ・ 8 小時前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
散熱族群起飛、權值看旺、軍工衝！10檔進場時機曝了
[Newtalk新聞] AI應用全面升溫、科技供應鏈加速擴產的背景下，市場焦點持續聚集在具備成長題材與明確營運能見度的個股。本周熱搜榜上，AI伺服器水冷散熱、先進材料與運算相關族群需求強勁，帶動奇鋐、台光電、雙鴻等領漲。 同時，台股權值股台積電、鴻海、台達電與聯發科各自受惠於先進製程、AI 基礎設施與國際合作題材，成為外資與法人關注重心。 另一方面，金融、軍工與風險股也出現明顯分歧，從玉山金的併購布局，到雷虎受惠無人機政策動能，再到商丞因財務壓力遭列為全額交割，漲跌幅表現差異擴大。 以下是國泰證期解析本周市場最受關注的題材與個股動態： 奇鋐 奇鋐指出AI伺服器水冷散熱需求強勁，目前估計訂單能見度已看到2028年、累計前三季EPS 32.25元，創歷史新高，明年新增越南廠產能預料持續推升業績。近期股價在10月下旬區間震盪，中長線投資人可於季線上分批承接。 台光電 台光電董事長董定宇表示，明年訂單滿手，並加速全球擴產，聚焦高階銅箔基板市場。台光電持續看好AI伺服器、交換器、邊緣運算等應用需求穩健成長，股價28日再創歷史新高，短期均線多頭排列，建議沿著十日線偏多操作。 雙鴻 AI伺服器水冷散新頭殼 ・ 13 小時前
迎AI大爆發！神達美墨新廠2026放量、Q3獲利大增近8成 高層放話：成長「不成問題」
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導神達（3706）27日舉行法說會，總經理何繼武表示，全球經濟在2025年至2026年仍將面臨高度不確定性，但公司因海外布局完整，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 1 天前
台灣錢淹腳目！台股噴出2萬7 法人點名「低基期黑馬」是他
隨著美國聯準會釋出降息訊號，全球金融市場氣氛迅速轉暖，台股連續第二日上漲，28日收在27,626點，創下近年波段高點，投資信心明顯回升。國發會主委葉俊顯日前在立法院報告中指出，人工智慧（AI）已從短期風潮進化為剛性需求，驅動台灣出口結構明顯轉變，許多企業於AI供應鏈中扮演關鍵角色，展現高度不可取代性。根據最新預估，台灣2025年GDP成長率有望挑戰6%，甚至上看7%，展現強勁內外需動能。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
《台北股市》三大人氣千金股 外資護駕
【時報-台北電】千金族群人氣股行情重新啟動，摩根士丹利、麥格理證券分別升評聯發科（2454）與台光電（2383）至「優於大盤」，加上大和資本、摩根士丹利證券近期相繼力挺貿聯-KY（3665），拜國際機構法人站在加碼方，三大千金股11月28日全數上漲。 聯發科原本是高價股中表現最落後代表，上周股價一度破底至1,130元。好消息是，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，AI ASIC需求比預期更強，升評「優於大盤」，結束為時不長的中性偏保守看法，激勵國際資金11月21日一天就買超逾7,000張，股價絕地反攻，有望挑戰前波高點的1,545元，以及大摩賦予的1,588元推測合理股價。 詹家鴻認為，TPU需求強勁推升聯發科ASIC業務前景，看好2027年營收動能大幅上調，即便智慧機業務面臨短期壓力，但在TPU業務加持下，整體獲利預估仍有上行空間。大摩考量ASIC需求結構性成長，將聯發科中期成長率自原先的8％、調升至9％。 麥格理證券針對台光電表示，除1.6T交換器之外，最新供應鏈調查顯示，輝達Rubin中板、Rubin CPX模組與Rubin Ultra Kyber中板均將採用M9等級銅箔基時報資訊 ・ 14 小時前
「台股三哥」台達電再砸37億元併購晶睿 目標是「這領域」
近期股價超強的權值股台達電，今（1）日晚間舉行重訊記者會，宣布要以37.33億元，取得晶睿通訊100%股份，使其成為台達電的全資子公司。鏡週刊Mirror Media ・ 50 分鐘前
AI推升PCB與CCL全面升級 元大投顧：高階材料需求急升
財經中心／王駿凱報導AI晶片性能快速躍進，伺服器與網通設備的PCB與CCL材料規格加速升級，其中受益者為富喬、台玻以及南亞。其中僅有南亞收紅，富喬和台玻呈現回檔。民視財經網 ・ 4 小時前
中國AI、雲端半導體可期！外資看好信驊受惠
[NOWnews今日新聞]股王信驊再度被外資看好，美系外資最新報告中指出，持續觀察到中國的AI與雲端半導體領域持續展現強勁動能，中國雲端服務供應商（CSP）對AI和雲端業務仍持正面看法，進入2026年...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
明年台股微笑曲線 投顧董座看高點34000點
[NOWnews今日新聞]台股2025年上演驚奇秀，近期因市場對美國聯準會降息預期降溫，指數受挫拉回。展望2026年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光今（1）日指出，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
月薪中位數不到4萬！它成立來報酬翻一倍 加班不如加碼
面對市場波動、不明局勢，定期定額是最適合投資人的投資策略，定期投入固定金額，能在波動期間自動攤平成本，且較不易受到情緒波動影響投資紀律。根據主計總處日前公布薪資統計，今年1-9月平均月薪達4.8萬，約有69.77％上班族領不到平均月薪，為了更貼近真實情況，主計總處也公布月薪中位數，1-9月中位數3.8萬元，與平均數有不小差距。國泰投信建議，投資人應該善用投資把薪水變資產，尤其台灣科技產業競爭力強勁、企業獲利佳，股民們可關注國泰台灣科技龍頭（00881），有望作為打造第二收入引擎的核心選擇。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前