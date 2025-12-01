科技發展貢獻產業典範 旺宏電子董事長吳敏求榮獲第19屆潘文淵獎

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】潘文淵文教基金會1日在新竹國賓飯店，舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」由基金會董事長史欽泰主持，邀請前中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎，終身成就獎由旺宏電子董事長吳敏求榮獲，大會肯定其在企業管理、創新經營及對人才培育的卓越成就。旺宏電子是台灣早期推動自有品牌「產品」及「技術」的記憶體廠商，少數具有IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，他推動科技發展成果斐然，堪稱產業界典範。

旺宏電子董事長吳敏求榮獲第19屆潘文淵獎。（圖/記者黃溎芬翻攝）

史欽泰董事長致詞表示，潘文淵文教基金會成立於1996年，由工研院、美洲技術顧問團 (TAC) 及台積電、聯華電子、華邦電子與幾位產業界先進共同發起成立，感念50年前潘文淵博士草擬積體電路發展計畫開啟我國半導體產業發展的契機，並衍生成立聯電、台積電及世界先進等公司，推動台灣電子工業蓬勃成長。為表揚長期對台灣科技產業之開拓或發展有傑出貢獻的領導人，自2004年起設立「潘文淵獎」的終身成就獎，已有張忠謀、施振榮、鄭崇華、蔡明介、曾繁城、黃民奇、劉克振、盧明光、杜書伍、蔡力行、劉德音……等20多位產業菁英獲獎。明年適逢基金會成立三十週年，也將推出系列活動包括製作專欄報導、podcast 節目及30週年專刊，並與國家發展委員會檔案管理局合作完整保存重要史料，聯合頒獎典禮等慶祝活動，進一步推廣基金會理念讓更多人認識潘文淵博士對台灣科技產業發展與人才培育的奉獻。

第19屆潘文淵獎頒獎典禮同時舉辦高峰論壇，科技界菁英匯聚。（圖/記者黃溎芬翻攝）

頒獎人劉兆玄表示，潘文淵獎是科技界的矚目焦點，素有「台灣科技界諾貝爾獎」之稱。歷屆獲獎人都是在該領域上有巨大貢獻且影響力深遠的領導菁英。本屆獲獎人吳敏求董事長，深具遠見的企業經營，更投入公益與社會回饋的實際行動，成為企業界的典範。他長期推動知識傳承與人才培育，並成立「旺宏教育基金會」，推動「旺宏金矽獎」與「旺宏科學獎」…等重要獎項，捐助大學設立「旺宏館」，並創設全台第一個跨領域的智慧運算學院，開啟台灣 AI 創新與跨域人才培育之先河。

