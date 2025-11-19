科技監控家暴者 石崇良憂侵隱私

立法院社福及衛環委員會昨審查「家暴法」部分條文修正草案，在野立委希望家暴加害者戴上電子腳鐐等科技監控設備，一旦接近被害人，就發聲警示。不過，衛福部長石崇良則持反對意見，認為此舉恐損害被害人隱私權，還需研議，但承諾半年內提出修法草案。

違反保護令案件年年增加，二○二一年三七二一件，二○二四年案件數增至四四九七件。今年七月新北市土城一名家暴男子當街殺害妻子與小姨子；同月底台北市信義區發生夜店女公關遭前男友連砍卅刀身亡，這二名犯嫌均違反保護令犯案。

廣告 廣告

在野黨立委認為，保護令明顯失效，盼以科技監控，避免加害人靠近被害人。執政黨立委則表示，這將損及人權，應謹慎研議，民進黨立委吳思瑤說，亂世不應用「亂典」，雖有極端個案，但輕判拘役者占四成，可見「家暴不是很危險的重大傷害。」，在家暴防治立法上需回歸比例原則，不可因科技監控，反讓人權走回頭路。

石崇良以保護被害人隱私為主要理由，對科技監控持保留態度。他表示，衛福部對以科技工具強化被害人保護，「方向上支持」，但執行細節尚需研擬，需保護被害人隱私，並避免造成反效果，並非每個國家都運用科技監控預防家暴，需深入研究後再研擬修法方向。

立法院衛環委員會召委廖偉翔批評，美國、法國、西班牙等國家均為採用電子監控的人權國家，國外研究證實，受暴者認為，使用科技監控，生活反而更自由，高危險家暴被害人若無科技監控，確保加害人不靠近，需至庇護所尋求保護，「這是更自由，還是更不自由？」，國內庇護所數量不足，衛福部應加快研議，「別再拿人權、隱私權當推託理由」。

立委黃國昌則指出，員警、社工無法陪在家暴被害人身邊，立法院一再催促科技監控應入法，衛福部卻仍繼續研議，且「每換一任部長延半年」，別忘記在研議期間多少生命正受威脅。

【看原文連結】

更多udn報導

38歲自封「台大學霸」徵女友 不滿質疑舌戰網友

拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒：意圖使人摔倒

在台「綠燈」喊「藍燈」被糾正 大阪女曝原因

胡瓜錄「綜藝大集合」誤觸胸部 籃籃打破沉默發聲了！