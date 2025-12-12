科技矽島X南方崛起點亮沙崙

國科會主委吳誠文、南科管理局長鄭秀絨、南市長黃偉哲及副市長趙卿惠、經發局長張婷媛等為二零二五點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」活動揭幕。



（記者李嘉祥攝）

▲國科會主委吳誠文、南科管理局長鄭秀絨、南市長黃偉哲及副市長趙卿惠、經發局長張婷媛等為二零二五點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」活動揭幕。



（記者李嘉祥攝）

二零二五點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」活動昨（十二）日於沙崙智慧綠能科學城登場，國科會主委吳誠文、南科管理局長鄭秀絨、南市長黃偉哲及副市長趙卿惠為活動揭幕，AIT美國在台協會高雄分處、大南方新矽谷推動辦公室、中華民國對外貿易發展協會、商業發展研究院，以及嘉義、屏東縣政府、中華電信、台電、崑山科大、南臺科大、亞太ESG行動聯盟、美商超微半導體台灣分公司、三星科技、群創光電、奇美食品及工協會等產官學界皆出席表達支持。

廣告 廣告

吳誠文主委表示，國科會協助國家科技研發，賴清德總統希望能均衡台灣，北部高科技產業逐步擴展至南部；大南方新矽谷規劃除AI產業生態區，也建置機器人研究中心及供應鏈，在臺南柳營科工區開發機器人生產，將來在南部也將推動高速量子運算的產業，沙崙將成為大南方矽谷核心角色。

黃偉哲市長提及南科園區從新市區起步，如今基地遍及嘉義、臺南、高雄、屏東，整個大南方共同繁榮發展，且南科去年產值突破二兆二千一百廿六億元，相當於中科及竹科產值，今年應超過二兆三千億元以上，成為國家級科技引擎；市府團隊會持續提供交通、教育等完善基礎設施，吸引企業及員工進駐，讓AI、智慧機器人、5G科技持續在臺南落地扎根，逐步形科技產業聚落。

黃偉哲指出，沙崙已從規劃藍圖走向具體實踐，成為示範與應用城市實驗室，加上南科的半導體能量與柳營智慧機器產業園區，逐步形成涵蓋半導體、AI與機器人的「金三角產業聚落」，可望成為台灣下一個國際級科技核心城市，也期盼透過點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」活動，讓世界看見臺南的力量。

南市經濟發展局長張婷媛強調，市府會持續與中央攜手，透過研發補助、招商引資、國際合作平台，讓「AI十大建設」在臺南落地生根，也歡迎國內外企業進駐沙崙，打造臺灣科技發展新起點。