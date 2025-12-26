科技稽查全面升級 台東環保局裁罰卅五件污染案件

科技稽查全面升級，無人機偵破露天燃燒等案件，讓違規行為無所遁形。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣環保局導入科技執法，運用無人機空拍、監視系統及縮時攝影等科技設備，精準鎖定污染熱點，讓違規行為無所遁形，今年一月至十一月間，透過科技設備共查獲並裁罰污染案件三十五件，裁罰金額合計四萬二千元。

環保局指出，為提升稽查效能，積極導入科技執法，突破傳統人力稽查在時間與空間上的限制，即時或長時間掌握污染行為，裁罰的污染案件三十五件，其中以縮時攝影查獲二十八件、無人機偵破露天燃燒七件。

另無人機空拍發現五處廢棄物棄置點，已依法責成地主負起「狀態責任」進行清理改善。

河川沿線、山林偏僻地區及道路邊坡，仍偶有非法棄置廢棄物及露天燃燒情形，導入科技設備後已有效提升查緝成功率。環保局強調，科技執法的目的並非裁罰，而是為警惕行為人，呼籲各界切勿心存僥倖，未來將持續整合智慧科技與系統管理模式，強化執法韌性，共同守護生態環境。