科技競賽結合數位體驗 宜蘭科技教育暨親子嘉年華登場

林茂盛代縣長體驗學生設計的科技遊戲。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣「一一五年科技教育競賽暨數位學習親子嘉年華」四日上午在凱旋國小盛大舉辦，吸引全縣各校五佰多隊、共一千多名學生參與，是縣內規模最大的科技教育盛會，活動除緊張刺激的科技競賽外，並規劃多元數位學習攤位與實作體驗，邀請家長與學生透過實際操作，認識數位學習與人工智慧的最新應用。

活動亮點之一為宜蘭縣政府與均一教育平台基金會共同簽署「AI差異化教學」合作意向書，透過跨界合作，為縣內師生在AI學習素養與教學融入上奠定重要基礎，象徵宜蘭推動智慧教育邁出關鍵一步。代理縣長林茂盛表示，感謝宜蘭科學園區桓達科技股份有限公司長期支持學生競賽獎勵，本次活動結合競賽與嘉年華，不僅提供學生展現創新與實作能力的舞台，也讓家長能近距離了解數位教育趨勢。縣府將持續推動校園數位轉型，打造兼顧公平與差異化的智慧學習環境。

科技競賽項目涵蓋AI機電控制、機構結構、能源動力、小木車及生活與資訊科技等組別，學生展現高度專注與團隊合作精神；親子嘉年華則設置多個互動攤位與體驗教室，讓家長實際感受科技如何提升學習成效，現場氣氛熱絡。