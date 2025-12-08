科技紅利來了！法人評析「四檔ETF」布局 掌握AI長線動能

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 隨著AI與科技需求快速擴張，台股投資機會日益多元。國內首檔科技主題主動ETF 00992A，透過靈活選股策略聚焦AI趨勢，讓投資人提前卡位成長動能；00900則鎖定高股息穩健個股，兼具收益與防禦優勢，可於短線回檔時伺機布局；固定收益市場方面，00981D主動配置非投等債券，結合穩定配息與潛在資本利得，為收益型投資人提供優質選擇。

而00984A則以主動調整高股息成長股策略，兼具穩定現金流與長線成長潛力，成為第四季高股息ETF中的亮眼標的。以下是國泰證期解析本周市場聚焦ETF最新動向：

1、主動群益科技創新（00992A）

AI需求爆發下，台廠供應鏈迎來龐大商機。00992A為首檔台股科技主題主動式ETF，以主動選股策略聚焦AI趨勢，靈活調整持股應對行情。12/8提前卡位旺季募集，建議投資人及時參與，掌握AI與台股長線成長動能，布局未來主流產業。

2、富邦特選高股息30（00900）

AI算力需求推升CSP資本支出，預估2026年年增31%達5,271億美元，台廠供應鏈關鍵地位不變。企業獲利續強，支撐台股多頭氣勢。00900聚焦高息穩健個股，兼具收益與防禦優勢，短線回檔可伺機布局，參與台股中長線成長契機。

3、主動中信非投等債（00981D）

00981D為國內首檔主動非投等債ETF，靈活配置長天期墮落天使債與高票息債券。降息環境下具彈升潛力，11月底績效領先同業。12/16首次除息，預估配息率達9%，為追求收益型投資人不錯選擇。結合穩定現金流與潛在資本利得雙優勢。

4、安聯台灣高息成長（00984A）

00984A於第四季高股息ETF中表現亮眼，驗證「主動式>被動式」。其為唯一可隨時調整成分股、不需追蹤指數之主動高股息ETF。加入成長因子後，波動更低、成長更強，兼具收益與長線潛力，適合作為高位盤勢中長期配置核心標的。

