南部中心／洪明生 屏東報導

經濟部產業技術司，在屏東瑪家國中，舉辦「科技孕育原鄉創新」成果展，展示多項結合原民文化，與前瞻科技的創新應用。透過「省工、高值、永續」三大核心，在原鄉建立具有競爭力的產業模式，吸引青年返鄉。





科技結合原鄉特色 經濟部將創新技術導入原鄉

科技結合原鄉特色，實現令人耳目一新的創新成果。（圖／民視相聞）





不管是科技加值，或是透過沉浸體驗，還是智慧培育。在這場成果展的會場上，各攤位展現出，與科技結合的原鄉特色，實現令人耳目一新的創新成果。

經濟部技術司，以系統整合方式，把創新技術導入原鄉，也讓部落產業，在數位化與自動化的助力下，具備接軌國際的特色與實力。





科技力延伸到部落的人才培育，讓部落的運動選手們，能享有職業選手等級的科學化訓練！（圖／民視新聞）









而科技加值的明顯案例，就是科技帶來的農產品產值翻倍，讓小米也能躍上米其林餐桌。

農產品的科技加值成果，不但提升產值，也將跨足日本高端市場。智慧導覽和數位嚮導系統，也已經巡迴實施，吸引數千人次體驗。而科技力延伸到部落的人才培育，讓部落的運動選手們，能享有職業選手等級的科學化訓練，在在協助部落，建立了新的產業模式





