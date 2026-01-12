科技經理狂吐6千萬！無良房仲、假代書17人詐團栽了

一名科技業高階經理誤入虛幣投資陷阱，遭詐團二度剝皮甚至抵押房產，總損失近6千萬元，刑事局循線逮捕無良房仲、假代書、車手等17人送辦。（圖／翻攝畫面）





北部一名科技業高階經理，因誤入詐團陷阱，不僅交付數千萬積蓄投資虛擬貨幣，還遭以蘇姓房仲為首的假代書集團引誘抵押房產，該經理慘被血洗近6千萬元，案經刑事局從取贓的車手一路向上溯源追查，日前逮捕蘇姓房仲等17人送辦。

這名科技業高階經理，前年底透過LINE加入虛擬貨幣代操社團，詐團陸續從該經理手中騙走3千多萬元後，輾轉得知該經理在新北林口有房產，隨即介紹蘇姓房仲給該經理，蘇姓房仲不僅成立假代書辦公室，還找來親友擔任金主，讓經理順利抵押房產取得2千多萬元，繼續投資虛擬貨幣。

廣告 廣告

警方查扣相關贓證物。（圖／翻攝畫面）

去年初該經理發現遭詐後報警求助，警方隨即先從車手端清查，一路追到車手頭再循線逮捕蘇姓房仲、假代書、金主及車手等17名等詐團成員，瓦解跨業結盟的犯罪鏈，當場查獲合夥契約書、本票及授權書、抵押權設定契約書等贓證物，訊後蘇姓房仲、金主等3人各遭法院裁定新台幣30萬元交保。

刑事局呼籲民眾，若投資虧損時接獲仲介主動宣稱可辦理房產抵押周轉，極可能是詐團聯手代書之「二度剝皮」陷阱，簽署前務必諮詢正當金融機構。此外，標榜高獲利且要求「面交現金」購買虛擬貨幣即是詐騙，切勿將血汗錢或抵押房產資金交付不明幣商，以免造成無法挽回的財產損失。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

男大生公車上伸狼爪 猥褻同校女學生27分鐘！下場慘了

「泰安第一湯」驚傳溺水意外 73歲翁警光山莊大眾池溺斃

太子集團首腦妻傳是炫富網紅！在豪宅養鯊魚 陳志落網後急刪

