科技編輯私藏：讓 iPhone 動作按鈕 隨 方向不同 變身全能工具

【APPLEFANS 蘋果迷報導】自從 Apple 在 iPhone 15 Pro 系列加入「動作按鈕」之後，身邊很多朋友跟我反映，這顆按鈕最後通常都只是維持靜音開關的功能而已，其實這真的有點可惜。今天要分享的玩法更進階、也更符合人性：我們可以透過設定，讓 iPhone 動作按鈕 方向不同 的時候，自動切換成對應的功能。簡單來說，就是讓手機學會「察言觀色」，知道你現在想做什麼。

讓 iPhone 動作按鈕 隨 方向不同 解鎖更多功能

這次想跟大家分享如何如何讓你的 iPhone 動作按鈕 會隨著手握持的 方向不同 而有不同的反應呢？這樣子的好處就是你的動作按鈕就可以不再只是靜音鍵、或是手電筒！

簡單來說，它會根據 iPhone 握持的方向不同，讓動作按鈕自動切換功能。

螢幕朝下： 可以設定為語音錄音。

向左橫轉： 開啟遊戲 APP。

向右橫轉： 開啟特定的專業相機 APP 。

都可以依自己的需求來設定與調整，設定方式也很簡單，所有的步驟都已經在會員教學影片中了，雖然一開始設定可能需要花個五分鐘，但只要設定好，它帶來的便利感會讓你回不去。如果你還在苦惱動作按鈕不知道要設什麼，不如現在就試試看這個方法，讓你的 iPhone 變得更聰明一點！

以下影片僅限加入「APPLEFANS蘋果迷」YouTube 頻道「我是蘋果迷」「死忠蘋果迷」會員等級才看的到哦！

讓動作按鈕在 iPhone 不同方向時，也能啟動不同功能

影片內容：https://youtu.be/TbbvIdCVDWg

讓 iPhone 動作按鈕更好用的進階教學內容

iPhone 動作按鈕的玩法很多，可以透過捷徑來達到個人化的需求，我們會提供一系列的教學影片，有興趣的朋友可以一起跟著學起來！

相關文章：https://applefans.today/2025-10-iphone-action-button-how-to-better/

10 個 必裝 iPhone 捷徑！免費下載、免費安裝

你知道 iPhone 有一個超好用的 #捷徑 App 嗎？它除了可以自己手動操作之外，你可以直接下載別人做好的「捷徑」。

沒錯！我們這次就幫大家準備好 2025 年 10 個必裝的 iPhone 捷徑，完全免費下載、免費安裝，連不懂寫程式的新手也能三分鐘上手。

影片內容：https://youtu.be/TAq_y2bawn8?si=6ItT4WgMmpF_vIGr

