科技老總岳母搞內線倒賠還判刑

某上櫃科技公司總經理岳母得知「利多」消息，先買進股票，涉嫌內線交易，高雄地院依違反證交法判刑1年7月、緩刑3年，須向公庫支付5萬元。可上訴。（本報資料照片）

某上櫃科技公司與某上櫃零組件公司談策略聯盟，談妥後科技公司董事長還提醒與會的幹部們近期不要購買公司股票，避免涉及內線交易。但該公司總經理的80歲岳母得知此事，花212萬元買進股票，最後還倒賠2萬元，高雄地院法官審理後，依違反證交法判刑1年7月，緩刑3年，向公庫支付5萬元，可上訴。

判決指出，某家從事製造電腦與伺服器外殼的科技公司，於民國108年1月16日起，與某上櫃零組件公司進行策略聯盟，雙方展開多次洽談，同年4月9日，於會計師事務所內，向會計師確認科技公司取得零組件公司股權的可行性及併購前、中、後等會計法令問題。

會後，科技公司董事長還特別交代與會成員，近期不得交易公司股票，以免涉及內線交易責任。未料，該科技公司總經理的80歲岳母，從女兒得知此事後，以已逝世老公和不知情媳婦的證券帳戶，透過電話下單，於108年4月12日至5月20日期間，以每股均價約16.81元買進該公司股票126張又189股，花了約212萬元。

2家公司於同年5月20日，在公開資訊觀測站分別發布「本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意於108年5月21日暫停交易」重大訊息。但重訊發布後10天，科技公司的股價沒漲還小跌0.18元，導致岳母賠了2萬多元。

台北市調處獲報展開追查，檢調偵辦時，岳母坦承犯行；高雄地方法院審理後，法官審酌她得知重大消息後，在不對等資訊下內線交易，破壞證券市場公開透明的交易秩序，但考量無犯罪所得，減輕其刑，依犯內線交易罪判1年7月徒刑，緩刑3年，向公庫支付5萬元，可上訴。