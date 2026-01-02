科技老闆「下狠手」未成年女會計還不認罪…二審法官從輕改判原因曝

記者洪正達／高雄報導

蔡男否認性侵女會計，但法官看完對話紀錄後認定性侵事實存在，即便已賠償40萬和解，仍依法判處3年2個月徒刑。（示意圖／Pixabay）

高雄某科技業蔡姓老闆2022年間載著一名17歲女會計看完工地後，竟轉往一處摩鐵性侵得逞，案經高雄高分院審理後，考量蔡男已賠償40萬和解，因此依涉犯成年人故意對少年犯強制性交罪嫌從輕改判3年2個月。

判決指出，蔡男公司員工將近60人，在業界相當有名氣，沒想到2022年10月25日當天，蔡男載著才剛到職2天，只有17歲的女會計外出看工地，隨後就載著女會計前往摩鐵，女會計不敢不從，隨即被蔡男在房內性侵得逞，女會計事後向警方報案，蔡男被傳喚到案說明後，隨即依妨害性自主罪嫌函送法辦、起訴，但蔡男庭審時卻辯解，指出不知道對方不願跟他發性關係，否認性侵。

但法官發現，從被害女會計事後傳訊息給友人、與蔡男間的對話紀錄等，以及案發當晚被害女傳訊給蔡男表示想離職，但蔡男並未慰留，也沒有要求被害女交接、辦手續等，不到5分鐘時間就已退出群組等跡象，坐實了性侵行為存在。

由於已賠償40萬元和解，地院一審依成年人故意對少年犯強制性交罪嫌判處3年10個月徒刑，但蔡男不服上訴，經高雄高分院審理後從輕改判3年2個月，未定讞。

