科技股不妙、資金奔其它板塊！美股漲跌互見

[NOWnews今日新聞] 雖然因為雲端與資料庫巨頭「甲骨文」（Oracle）財報表現不佳，拖累科技股受壓，但後續資金流向其他板塊，美股週四個別發展，收盤時主要指數漲跌互見，那斯達克指數和費城半導體指數收黑，但道瓊工業指數和標普500指數則齊創新高。

綜合《CNBC》等外媒報導，甲骨文公司財報令人失望，不只導致自身股價重挫近11%，還連帶引發投資人對於科技公司何時才能從AI鉅額投資獲得回報的質疑，促使他們拋售高歌猛進的科技股，並拖累其它AI概念股如輝達（Nvidia）、博通（Broadcom），股價跌幅均超過1%，投資人轉而買入能夠從美國經濟成長中受益的股票。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）認為，市場暫時避開甲骨文是正確的，投資人會對該公司乃至整個AI交易領域感到擔憂實屬正常，畢竟當中涉及數兆美元的投資承諾。當然，後續發展很難預測，但甲骨文在某種程度上，就像「煤礦裡的金絲雀」（指在環境惡化前，最早出現異常反應、預示更大危機的早期預警指標）。

受到甲骨文財報與支出展望不佳影響，科技板塊承壓，11日收盤，美股那斯達克指數下跌60.3點，或0.26%，收23593.855點；費城半導體指數下跌56.004點，或0.75%，收7411.484點。反觀美股道瓊指數則上漲646.26點，或1.34%，收48704.01點；標普500指數上漲14.32點，或 0.21%，收6901點。

