科技股估值過高疑慮罩頂 亞股多收跌
（中央社香港18日綜合外電報導）投資人對科技股估值過高日益引以為憂，本週聚焦人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報之際，在東京與首爾股巿領跌、比特幣持續走弱下，亞洲股市今天普遍下跌。
法新社報導，AI旋風今年帶動一波強勁漲勢，部分投資人憂心對這個產業豪擲的資金，其回報恐未如預期般快速。
與此同時，由於通膨居高不下、勞動市場持續走弱，美國聯邦準備理事會（Fed）下個月可能決定暫緩連續第3次降息的疑慮讓巿場雪上加霜。
輝達19日將公布最新財報，作為AI領頭羊，其業績表現將成為觀察產業前景的重要指標。
而零售商家得寶公司（Home Depot）、達吉特公司（Target）、沃爾瑪公司（Walmart）的財報也可一窺消費者信心。
盛寶金融（Saxo Markets）策略師威爾森（Neil Wilson）指出：「分析師在財報前普遍看多，但標準已經被拉得很高，只要投資人一開始動搖，整個高築的空中樓閣隨時可能崩塌。」
「AI泡沫核心個股的獲利能力依然強勁，但只要輝達本季（第3季）出現任何疲弱跡象，市場將給予嚴
厲懲罰。」
日股基準日經指數今天重挫3.2%，來到48702.98點。港股恆生指數收跌2.0%，來到25865.65點。上證指數收跌0.8%，來到3939.81點。
至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿皆收跌。（編譯：何宏儒）1141118
