科技股再領漲美股！市場靜待新一波企業財報

▲延續前一交易日漲勢，美股主要指數9日再度收漲，道瓊工業指數又創新高。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在科技股領漲之下，美股9日收漲，道瓊工業指數再創新高，投資人靜待關鍵經濟數據和新一批企業財報出爐。

綜合《CNBC》等外媒報導，週一的美股市場，科技股如輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）均表現出色，延續前一交易日漲勢，股價分別上漲2.5%和3.4%，甲骨文（Oracle）股價更收高9.65%。有別於上週科技股（尤其是軟體股）遭到拋售、比特幣也一度暴跌的困境，隨著投資人避險情緒緩解，部分失地被收復，上週五美股大幅反彈，道瓊指數更是有史以來首次突破5萬點大關。

CFRA Research的首席投資策略師史托瓦爾（Sam Stovall）認為，眼下投資人在思考，這種大幅反彈能否持續，或許現在還不是拋棄科技股的時機。

接下來，還將有其它企業財報，如可口可樂、福特汽車等，陸續於本週出爐，分析指出，如果本週的企業財報表現良好，市場近期從科技股輪動的趨勢不排除再次上演。此外，投資人也將目光放在美國勞工統計局本週三將發布的1月就業報告，該報告原定上週五發布，但因政府部分停擺而延遲。

9日收盤，美股道瓊工業指數微漲20.20點或0.040%，收50135.87點；標普500指數升32.52點或0.47%，收6964.82點；那斯達克指數揚升207.46點或0.90%，收23238.67點；費城半導體指數則漲113.96點或1.42%，收在8162.58點。

