科技股助攻標普創新高！ 台積電ADR上漲1.77%

美股主要指數10日全數收漲，標普500指數再創收盤新高。（圖／新華社）

美國最新12月非農就業數據出爐，人數低於預期，不過整體失業率下降，華爾街普遍認為，這些是經濟即將好轉的訊號。激勵美股主要指數10日全數收漲，標普500指數再創收盤新高。

美國最高法院未對川普關稅措施合法性做出裁決，美股主要指數期收紅，道瓊工業指數終場上漲237.96點，收在49504.07點；標普500指數上漲44.82點，收至6966.28點；納斯達克指數上漲191.33點，收在23671.35點；費城半導體指數上漲202.683點，收至7638.781點。

科技七巨頭唯輝達下跌，Meta上揚1.08%，收至653.06美元；蘋果（Apple）小漲0.13%，收在259.37美元；Alphabet上漲0.96%，收報328.57美元；微軟（Microsoft）上揚0.24%，收至479.28美元。

亞馬遜（Amazon）上漲0.44%，收報247.38美元；輝達（Nvidia）下跌0.097%，收在184.86美元；特斯拉（Tesla）勁揚2.11%，收至445.01美元。

台股ADR方面多收高，台積電ADR上漲1.77%；日月光ADR上漲1.79%；聯電ADR勁揚2.81%；中華電信ADR下跌1.2%。

