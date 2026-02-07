科技股反攻！道瓊狂飆1200點衝破5萬大關 輝達大漲近8%

美股週五（6日）迎來歷史性的一刻，在晶片股強力反彈與資金輪動的助推下，道瓊工業指數終場狂飆1,206.95點，漲幅達2.47%，收在50,115.67點，不僅收復本週稍早的失土，更寫下該指數129年歷史上首度收盤站上5萬點的新里程碑。

擺脫科技拋售潮 晶片巨頭領軍反彈

綜合外媒報導，本週稍早市場一度因擔憂AI資本支出過高而陷入「科技股拋售潮」，但在週五出現戲劇性轉折。儘管亞馬遜（Amazon）因宣佈今年將投入2,000億美元資本支出導致股價逆勢下跌約5.5%，但市場將此視為硬體供應商的重大利多。

投資人押注科技巨頭的鉅額支出將轉化為晶片廠的營收，帶動半導體類股集體飆升，作為AI領頭羊的輝達（Nvidia）股價大漲近8%（7.9%），一掃過去一周的陰霾，此外博通（Broadcom）與超微（AMD）雙雙上漲逾7%，其他科技股如甲骨文（Oracle）與 Palantir 各自上漲逾5%。

Falcon Wealth Planning創辦人Gabriel Shahin在接受《CNBC》採訪時形容：「我們正處於一場AI淘金熱（gold rush）之中。」他指出，Google、亞馬遜等巨頭承諾投入的資金最終都將部署到市場中，這正是推動週五反彈的關鍵動能。

漲勢擴散至傳產 價值股接棒成關鍵

道瓊指數能突破5萬點，並非僅靠科技股獨撐大局。分析師指出，市場廣度正在擴大，資金開始輪動至對經濟週期更敏感的價值型股票，如傳統工業巨頭開拓重工（Caterpillar）大漲超過7%，今年以來漲幅已達27%、高盛（Goldman Sachs）上漲超過4%。

Briefing.com分析師Patrick O’Hare指出，5 萬點這個數字反映的是「市場漲勢正在擴散，投資人開始買進更廣泛的成長故事」，這意味著資金不再僅僅鎖定少數科技股，而是流入工業、金融與醫療保健等板塊。

揮別「關稅恐慌」 川普發文慶功

回顧道瓊指數的晉級之路，這波漲勢展現了極強的韌性。就在不到一年前（2025年4月），市場才剛經歷過因川普關稅政策引發的「關稅恐慌」，當時道瓊一度跌至36,000點左右，如今指數不僅收復失土，更在不到兩年內從4萬點直衝5萬點。

美國總統川普也在週五透過社群媒體慶祝這一時刻，他發文表示：「道瓊指數剛剛在歷史上首次突破50,000點。恭喜美國！」並強調自己比原定計畫「提前三年」達成了這個目標。

通膨預期降溫 後市仍需留意波動

除了企業獲利支撐，宏觀經濟數據也為股市添柴火。密西根大學週五公布的數據顯示，美國一年期通膨預期降至2025年1月以來的新低，這讓投資人對經濟前景感到寬慰，並期待聯準會（Fed）能在2026年稍晚進一步降息。

然而，市場並非毫無隱憂。摩根大通（JPMorgan Chase）執行長 Jamie Dimon 雖然肯定美國經濟的韌性，但也透過聲明提醒投資人保持警惕，不可忽視地緣政治複雜局勢、停滯性通膨風險以及資產價格偏高所帶來的潛在威脅。