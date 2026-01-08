科技股回檔、國防股撐盤！ 美股道瓊漲270點、台積電ADR跌0.21%

美股8日收盤走勢分歧，道瓊工業指數上漲270.03點，台積電ADR跌0.21%。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）喊話希望大幅增加政府國防支出後，美國股市軍工股應聲上漲，AI（人工智慧）晶片巨擘輝達等科技股則下挫。美股8日收盤走勢分歧，道瓊工業指數上漲270.03點，漲幅0.55%，那斯達克指數下跌0.44%，標準普爾500指數上漲0.01%，費城半導體指數跌幅達1.83%，台積電ADR跌0.21%，收在318.01美元。

綜合外媒報導，市場對AI相關股票估值大幅上漲感到疑慮，投資人拋售科技股，輝達下挫2.15%，AMD跌2.54%，博通跌3.24%，甲骨文下跌1.66%。Alphabet上漲1.06%，市值達3.93兆美元，已超越蘋果的3.83兆美元，僅次於輝達的4.5兆美元，為全球第二大。

另一方面，川普呼籲將軍費預算擴大至1.5兆美元後，國防類股走高，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）上漲4.36%，諾格（Northrop Grumman）上漲2.44%，L3哈里斯技術公司上漲5.15%。接下來市場關注的是10日發布的12月非農就業報告，這將是美國政府停擺後首批可靠的數據之一。

美股8日收盤，道瓊工業指數上漲270.03點或0.55%，收報49266.11點。標準普爾500指數微漲0.53點或0.01%，收在6921.46點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌104.26點或0.44%，收23480.02點。費城半導體指數下挫138.77點或1.83%，收7436.10點。

