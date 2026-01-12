科技股帶動反彈 美股道指、標普500創新高

▲美股主要指數12日齊收漲，道瓊工業指數、標普500指數雙雙創新高。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國股市週一受金融銀行股拖累，加上受司法部啟動對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的刑事調查影響，一度下挫，但隨後就擺脫陰霾，在科技股領軍反彈下，主要指數齊收漲，道瓊工業指數、標普500指數齊創新高，Google母公司Alphabet市值則升破4 兆美元大關。

綜合《CNBC》等外媒報導，川普提出限制信用卡利率上限設定為10%、為期1年的構想後，銀行與金融服務類股當天走弱，批評者認為，這會讓旨在幫助消費者負擔得起債務的計畫適得其反，不只會損害消費者利益，也會影響銀行獲利能力。

另一方面，聯準會主席鮑爾當地時間週日晚上也罕見發表一段影片聲明，證實聯邦檢察官已針對聯準會辦公大樓翻新工程展開刑事調查，指控川普此舉又是試圖影響聯準會貨幣政策，重申自己不會屈服於壓力，儘管他的主席任期將於5月結束。

12日收盤，美股道瓊工業指數上漲86.13點或0.17％，收在49590.20點；那斯達克指數上漲62.56點或0.26％，收在23733.90點；標普500指數上漲10.99點或0.16％，收在6977.27點；費城半導體指數上漲36.06點或0.47％，收在7674.84點。

