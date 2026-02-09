科技股帶動美股連2日上揚 道瓊續創新高、台積電ADR漲1.88%

美國紐約證交所。路透社



美國股市週一（2/9）在科技股帶動下，四大指數連續第2個交易日上揚，道瓊工業指數在首度突破5萬點大關後續創新高。台積電ADR亦順勢上漲1.88%，收在355.41美元。

道瓊工業指數上漲20.20點或0.04%，收在50135.87點。

標普500指數上漲32.52點或0.47%，收在6964.82點。

那斯達克指數上漲207.46點或0.90%，收在23238.67點。

費城半導體指數上漲113.96點或1.42%，收在8162.58點。

科技股方面，輝達（Nvidia）與博通（Broadcom）延續前一交易日的漲勢，股價分別上漲2.5%與3.3%。而在市場對OpenAI及其受益企業持樂觀態度下，同屬AI領域的甲骨文（Oracle）股價更飆升9.6%。

然而，由於可口可樂與福特汽車等公司均預定於週二（2/10）發布財報，分析師指出，若上述公司表現亮眼，市場近期撤離科技股的輪動現象可能再度上演。

