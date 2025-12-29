科技股年終回落 美股收低

其他人也在看
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 7
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 9
南亞科、群聯都噴！記憶體只剩它還在地板？法人點名「這檔」要哭了：股價還在百元初頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近期火力全開，從製造端的南亞科（2408）、華邦電（2344），到IC設計的群聯，模組廠威剛、創見，以及封測族群力...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 8
法人力挺多頭氣勢全開 台積電攜台股雙創新高/白銀飆升猛過黃金 馬斯克也喊不妙/賴總統點名下一座神山 軍工股集體起飛｜Yahoo財經掃描
美國股市在聖誕假期後交投仍偏冷清，市場一面消化利率路徑與政策面變數，另一面評估AI投資對企業獲利的支撐力道，四大指數漲跌幅都不大；道瓊工業指數小跌0.04%，那斯達克指數走弱0.09%、標普500指數下跌0.03%，費城半導體指數則小漲0.05%。 科技股方面表現分歧，AI龍頭股輝達小漲1.02%，相對抗震，主因市場持續看好AI伺服器與資料中心需求動能，加上AI晶片訂單能見度高，支撐股價表現；同時輝達近期與多家雲端服務商深化合作，市場解讀其在AI生態系主導地位仍難以撼動。相較之下，特斯拉股價下跌2.10%，主要受電動車需求成長放緩與價格競爭壓力影響，加上市場對其自駕與機器人題材短線熱度降溫，資金轉趨保守。其他科技權值股方面，蘋果小幅回落，市場觀望新機銷售動能與供應鏈狀況。台積電ADR上漲1.35%，為台股多頭情緒加分。亞股方面漲跌互見，日股走跌、韓股走揚；港股回落、陸股小漲。 台股今（29）日不甩中國大陸軍演干擾，在權值股帶隊與題材股接力下續寫新高，加權指數終場上漲254.87點、收28,810.89點，成交金額達4,401.66億元，盤中最高衝28,841.64點刷新盤中歷史新高點；權王台積電(2330)上漲20元收1,530元改寫天價，帶動鴻海(2317)、聯發科(2454)、大立光(3008)等齊步上揚。盤面資金則轉向低價與漲價題材，面板族群由群創(3481)亮燈領軍，友達(2409)、彩晶(6116)同步走揚；PCB與材料端受漲價消息催化，凱崴(5498)、富喬(1815)、尖點(8021)、建榮(5340)、德宏(5475)等輪番表態；記憶體模組族群也接棒，威剛(3260)、十銓(4967)、群聯(8299)走揚，推升指數在封關倒數階段維持高檔熱度。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前 ・ 10
只有台積電賺？李鴻基警告「台股兩極化」成國安問題：近1200家公司跌破年線
台股市場今年表現強勁，在AI浪潮與半導體權值股的帶動下，加權指數屢創新高。對此，寬量國際執行長李鴻基指出，在台灣將近2000家的上市上櫃公司裡，台灣的指數創下歷史新高，台灣現在整個資本市場用市值來排名是全世界第八大，非常難以想像，當然有很多是因為台積電跟AI相關公司。另外一面的事實，這也跟全世界股市不公平分化是一樣的，台灣2000家公司裡面，有將近1200家......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
中國大陸「瑞幸咖啡」登台 路易莎董座黃銘賢：台灣市場會讓他們「非常辛苦」
被譽為「星巴克殺手」的中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee） 傳出12月登台、店址選在台北南京東路三段，引發市場高度關注。對此，台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡（2758） 董事長黃銘賢今（29）日首度親自回應，直言瑞幸所採行的商業模式，其實是「台灣20年前走過的路」，而台灣市場的競爭結構，將讓瑞幸在台發展「非常辛苦」。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 103
戶頭200萬想買0050 她猶豫何時該進場？網友揭關鍵：All in就對了
股海茫茫，再厲害的投資人也無法精準預測高點或低點。一名月女網友增貸200萬元資金剛入帳，正在猶豫要All in投入0050，或等到明年低點再進場，因此發文詢問網友意見，貼文引起討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
ASIC訂單湧入！「IC測試廠」拉第2根漲停寫新天價 全年EPS上看6元拚歷史次高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球科技巨頭爭相發展ASIC晶片，封測需求不斷上升，相關廠商因而大幅受惠，如欣銓（3264）今（29）日就拉出第2根漲停，...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 16 小時前 ・ 3
熱門股／跨年前必布 元月10年勝率最高15檔
野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱。本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
財神追著你跑！2026財運TOP3星座曝光，錢包準備裝滿滿！
2026年的星象變化，讓不少星座在財務表現上特別有感。從本業收入到額外進帳，有些人會明顯感覺到「錢開始動起來」。整體來看，有3個星座在這一年財運表現相對突出，不只收入來源變多，也較容易看到實質成果。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 3
鴻海醒了？今強漲3%收復230元失土 分析師曝一關鍵：保守看待
鴻海醒了？鴻海（2317）今（29）日價量表現出現起色，不僅股價重新站回230元大關，更在開盤一小時內爆出3萬張大量，買盤回溫。不過，啟發投顧分析師郭憲政提醒，鴻海股本大，要突破壓力區需要大量才能攻上，然外資目前仍在休假，短線續攻機會有限，建議不要急追。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 4
群創轉型有成爆量漲停！面板報價止跌「這2檔」利多狂揚 它卻1原因垂淚跌停板
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導群創（3481）轉型有成，日前傳出手握SpaceX關鍵封裝訂單，帶動其今（29）日股價強攻漲停，爆量36.9萬張，再加上研調顯示面...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
光通訊缺貨警報拉響 台股概念股同步飆
[NOWnews今日新聞]隨著AI資料中心加速升級互連架構，共同封裝光學（CPO）與800G高速光模組的量產，正把光通訊產業推進「供不應求」的新階段。外資傑佛瑞（Jefferies）在報告中點名，市場...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
主動式ETF掛牌潮！2檔台股標的明天問世 2026年這檔搶頭香
[Newtalk新聞] 年底封關倒數，台股再創新高，外資的動作轉向為 2026 年預做佈局模式，大盤在基本面、產業面，及資金動能支撐下可望衝刺「金馬」行情，國內主動式台股ETF也如雨後春筍般陸續掛牌。 台灣證券交易所表示，由台新投信募集發行的「主動台新優勢成長」（00987A），及群益投信募集發行的「主動群益科技創新」（00992A）將於明（30）日掛牌，並得辦理融資融券。含上述兩檔ETF，在集中市場掛牌的ETF將達 205 檔。（含被動式 190 檔及主動式 15 檔） 此外，甫在上周五（26日）成立的，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），預計將在明（2026）年 1 月 7 日起正式於交易所上市掛牌交易，將成為明年首檔掛牌的台股主動式ETF。 今年來，台股市場一路在科技產業領軍帶動下攻高，明年在全球寬鬆政策、科技業訂單與獲利預期勁下，加上九合一選舉的政策的利多助攻下，預期台股投資的前景樂觀。各大券商預估，明年台股指數高點區間落在 30,000～35,000 點間，成長空間可期。第一金投信提醒，第一季台股在「紅包行情」效應的推波助瀾下，投資人可藉由台股主動式ETF，由經理新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 1
台積電衝新天價！台股終場收28810點新高點
[NOWnews今日新聞]台北股市距離封關還有2個交易日，今（29）日再寫新紀錄，盤中在買盤挹注下，最高一度衝至28841.64點新高點，終場則是上漲254.87點或0.89%，收在28810.89點...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 3
被低估的AI黑馬股！分析師點名這檔「躺著都會漲」 明年關鍵動能曝
IC設計大廠聯發科日前宣布攜手全球汽車零組件龍頭DENSO，共同開發專為ADAS與智慧座艙設計的客製化車用系統單晶片（SoC），展現其在車用與ASIC領域的進一步企圖。在此同時，法人圈對聯發科的長線評價也出現轉折訊號，資深分析師許博傑直言，只要市場完成對聯發科的「重新定義」，從消費性電子走向矽智財與客製化運算平台，「聯發科躺著都會漲」。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
《匯市》匯銀：明年新台幣匯率28.5～31元
【時報-台北電】展望2026年全球匯市走向，市場不確定性仍高，匯銀預估，2026年初美國經濟與政策方向仍將主導匯市情緒，尤其美國財政與貿易政策後續調整效應，對匯市影響仍然待觀察，第一季匯市波動度恐續維持高檔，但是美國降息循環、國內景氣展望佳，大部分銀行預測明年新台幣匯率將在28.5～31元之間波動，聚焦三大關鍵，即美國降息節奏、台股表現、央行對出口商拋匯限制鬆綁。 匯銀主管指出，由於美元在降息循環告一段落後，美國聯準會主席鮑爾暗示後續降息可能先放緩，美元指數短線出現整理甚至技術性反彈，年初美元偏強格局仍難避免，新台幣匯價先在區間內盤整。觀察後續走勢三大關鍵，首先仍是美國降息節奏，市場持續聚焦美國經濟是否放緩，以及降息路徑並未中斷，美元強勢有望逐步鬆動。 其次是台股表現，上周台股回到28,000點以上，儘管量能不大，外資仍持續偏匯入，但由於年底外資已經放假，預計整體在明年初將有較大反應，而在此之前，新台幣升貶以反應台股表現為主，明年台股表現牽動新台幣走勢。 三是央行對出口商拋匯限制可能鬆綁，由於央行對於出口商每日拋匯金額限制，但近期市場有消息傳出，可能出現準備鬆綁的可能，若開放每日拋匯限時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 2
台股進入瘋牛模式 週漲近900點這族群卻慘跌！
上週集中交易市場總成交金額為1兆8,188.89億元，全體上市股票成交金額為1兆6,871.68億元，股票成交量週轉率為2.38%。根據台灣證券交易所統計，114年12月26日發行量加權股價指數收盤為28,556.02點，較(114年12月19日)的27,696.35點上漲859.67點，漲幅約為3.10%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
記憶體2026股價繼續噴？專家曝「飆股魔咒」：有些族群正在鬆動
萬寶投顧投資總監蔡明彰26日於個人Youtube頻道指出，凡是前一年個股及基金大漲，隔年績效都不好，但若是前一年個股及基金墊底，隔年卻因為某個關鍵因素而變飆股。有兩個因素，首先，前一年大漲的股票，把隔年得利多充分反應了，但樹再高也不會漲到雲端上；其次，漲幅過高引發了中長期籌碼的鬆動。蔡明彰表示，所羅門股份有限公司 （2359），在2024年漲329%，在當時......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1