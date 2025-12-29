科技股年終回落 美股道瓊下挫249點、台積電ADR下跌0.60%

。（示意圖：motion elements）

新年假期將到來，美國股市在2025年最後一週開局不利，主要指數週一同步下挫，投資人獲利了結，大型科技股帶頭走低，AI類股承壓，道瓊工業指數下跌249點，台積電ADR下跌1.82美元。（請聽AI報導）。

2025年美股表現亮眼，標普500指數全年至今漲幅超過17%，道瓊工業指數上漲約14%，那斯達克指數漲幅超過21%，投資人觀察美國聯準會對於明年的政策思維，聯準會週二將公布12月會議紀錄。

美股週一收盤，道瓊工業指數下跌249.04點，跌幅為0.51%，收在48461.93點，標普500指數下跌24.20點，跌幅為0.35%，收在6905.74點，那斯達克指數下跌118.75點，跌幅為0.50%，收在23474.35點，費城半導體指數下跌29.37點，跌幅為0.41%，收在7178.27點，台積電ADR下跌1.82美元，跌幅為0.60%，收在301.02美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。