科技股強勢反彈領漲 美股道瓊創新高、台積電ADR漲1.88％

道瓊工業指數星期一震盪收漲，再創新高；台積電ADR上漲1.88%，收在355.41美元。（示意圖：motion elements）

市場等待新一波企業財報出爐，同時聚焦本週將公布的美國重要經濟數據。在科技股領漲之下，美股星期一震盪收漲，道瓊工業指數漲20點再創新高，台積電ADR上漲1.88%，收在355.41美元。（請聽ＡＩ報導）。

美股科技股星期一表現出色，輝達、博通股價分別上漲2.5%和3.4%，甲骨文股價更爆漲9.65%。投資人關注可口可樂和福特汽車將在週二發布的財報，以及美國勞工統計局將於週三公布的1月就業報告。

道瓊工業指數星期一收盤上漲20.20點，漲幅為0.040%，收在50135.87點，標普500指數上漲32.52點，漲幅為0.47%，收在6964.82點，那斯達克指數上漲207.46點，漲幅為0.90%，收在23238.67點，費城半導體指數上漲113.96點，漲幅為1.42%，收在8162.58點，台積電ADR上漲6.56美元，漲幅為1.88%，收在355.41美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。