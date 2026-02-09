科技股強彈甲骨文飆漲近10％! 美股道瓊創高、台積電ADR漲1.88％

美股道瓊工業指數9日小漲20.20點、0.04%，續創新高。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 投資人靜待本週另一波企業財報與重要經濟數據之際，美國股市9日受到科技股提振週連續第2個交易日上漲，道瓊工業指數小漲20.20點、0.04%，續創新高，那斯達克指數上漲0.90%，標普500指數上漲0.47%，費城半導體指數勁揚1.42%，台積電ADR上漲1.88%，收在355.41美元。

綜合外媒報導，AI（人工智慧）指標輝達及博通兩家公司表現突出，延續前一交易日的漲勢，分別上漲了2.50%和3.44%。另一家人工智慧公司甲骨文股價頹靡已久，受到投資研究公司DA Davidson將其評級從「中立」上調至「買入」的激勵，上漲近10%。大廠可口可樂及福特汽車都計劃在10日發布財報，受到投資人關注，

此外，美國勞工統計局原定上週五發布的1月就業報告將於11日公布，經濟學家預計1月新增就業人數達5.5萬個。而先前ADP數據顯示，1月私部門新增就業人數僅2.2萬個，遠低於預期。美國1月消費者物價指數則將於13日公布，市場普遍預期年化成長率為2.5%。根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具，市場目前預期聯準會將在6月進行今年的首次降息。

美股9日收盤，道瓊工業指數上漲20.20點或0.04%，收在50135.87點。標準普爾500指數上漲32.52點或0.47%，收在6964.82點。以科技股為主的那斯達克指數上漲207.46點或0.90%，收在23238.67點。費城半導體指數上漲113.96點或1.42%，收在8162.58點。

