科技股慘兮兮、金融股紅通通 台積電早盤開低1415元 台股下跌150點

加權指數今日下跌約150點。

市場對於AI資金透入與回報關聯性疑慮揮之不去，在美股前一個交易日中，科技股持續下跌，台股今天也受到相關賣壓影響，科技股開低，反而金融股持續獲得資金青睞。

台股今日早盤下跌約150點，加權指數來到約27300點，台積電開低來到1415元，跌幅1.04%。

市場對於AI資金投入與回報的疑慮持續蔓延，美股前一個交易日科技股表現不佳，甲骨文下跌5.39%拖累整體市場，道瓊及標普兩大指數均連續第4個交易日收黑，且均跌至3週以來低點。

其他權值股方面，鴻海下跌3元，跌幅1.38％，股價來到213.5元，台達電下跌1元，跌幅0.11%，股價來到889元，聯發科開平盤，股價為1425元。

金融股方面，國泰金、中信金、第一金領漲，也能觀察到資金轉入較穩定的電信股，包含中華電、台灣大。



