科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑

▲隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現明顯反彈。

道瓊工業指數跌166.67點，或0.34%，收在49,240.99點。該指數盤中一度上漲0.5%，觸及49,653.13點的歷史新高，隨後拉回；那斯達克指數跌336.92點，或1.43%，收23255.19點；標普500指數跌58.63點，或0.84%，收6,917.81點；費城半導體指數跌168.15點，或2.07％，收7,966.33點。

廣告 廣告

科技股與軟體板塊慘遭「轟炸」

多數科技股收黑，包括已公布財報的大多數「美股七巨頭」（Magnificent Seven）。微軟（Microsoft）與 Meta跌幅均超過2%，蘋果（Apple）小幅下滑。作為AI指標股的輝達（Nvidia）也重挫，單日跌近3%，加重今年以來的跌勢。台積電ADR（TSM）跌1.64％、收335.75美元。

另一方面，軟體股延續2026年以來的頹勢，ServiceNow與Salesforce跌幅均接近 7%。

Ritholtz財富管理公司執行長布朗（Josh Brown）在CNBC的節目中表示：「每年總會出現一兩次這樣的時期，原因各異但結果相同：前一波漲勢中最受歡迎的交易標的會慘遭『核彈級』轟炸。」他以此形容風險偏好正從任何與科技相關的領域抽離。

儘管國防科技公司Palantir Technologies因第四季財報強勁且指引樂觀，盤前一度大漲11%，但收盤漲幅收窄至約7%。

避險情緒波及加密貨幣

壓力不僅限於科技業。在加密貨幣方面，比特幣（Bitcoin）跌至2024年11月以來的最低水平。

此前，比特幣已於週末自去年4月以來首次跌破8萬美元大關。

市場亮點：零售與金融業

儘管大盤疲軟，市場仍有亮點。沃爾瑪（Walmart）週二股價上漲約3%，市值首度突破1兆美元大關。這主要歸功於其數位業務成長及新客戶獲取帶動的驚人漲幅。百事可樂（PepsiCo）在公布強勁財報後上漲近 5%，成長動能來自各業務線有機銷售改善。

其他方面，摩根大通（JPMorgan）、花旗（Citigroup） 等銀行股亦走揚。

美國銀行資產管理集團高級投資總監諾西（Bill Northey）指出，軟體領域特別受到AI可能帶來的「去中間化」風險影響，這種擔憂正反映在目前的市場情緒中。

貴金屬反彈緩解情緒

金銀價格的回升稍微緩解了市場情緒。週二現貨黃金上漲 6%，現貨白銀上漲 7%。白銀與黃金是今年散戶最受歡迎的交易標的，上週白銀的暴跌曾引發市場擔憂該族群的潰敗會觸發全面的避險心態。

本週投資者將持續消化超過100家標普500成分股的財報。除了已公布的Alphabet外，「七巨頭」之一的亞馬遜（Amazon） 也預計於本週晚些時候登場。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美股早盤記憶體開高走低！川普「金庫計畫」帶稀土概念股飆漲

比特幣、金銀暴跌沒在怕！美股逆勢收紅 台積電ADR飆3％

別急著撿便宜！金銀慘崩「進場時機未到」 專家勸：再等兩個月