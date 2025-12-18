科技股承壓 台股收跌56點 台積電1430元收平

【記者趙筱文／台北報導】台股18日開盤以27,447.45點開出，下跌77.72點，隨後賣壓湧現，指數一度下探27,375.68點，跌幅擴大至149.9點。

大型權值股台積電股價下跌10元、報1420元，鴻海股價下跌2元報214.5元，台達電股價下跌1元、報889元，聯發科則是平盤、報1425元。

盤末以27468.53點下跌56.63點或0.2%，成交4464.05億元作收。台積電收平盤1430元。鴻海下跌0.5元或0.23%報216元。台達電上漲1元或0.11%，收891元。聯發科下挫5元或0.35%，報1420元。

市場面上，AI仍是牽動資金布局的核心主軸。美國總統川普日前提出「美國科技部隊」計畫，規劃招募約1,000名工程師與技術專家投入聯邦政府AI基礎建設，並獲輝達、微軟、蘋果等科技巨頭支持，顯示AI發展已從產業層次提升至國家戰略高度，市場預期科技投資動能可望延續，為全球科技類股注入中長期想像空間。

從基本面來看，經過11月盤整後，那斯達克與費城半導體指數在企業獲利成長支撐下，評價已回到近5年平均水準，12月初市場上漲廣度回升，多頭格局仍未破壞。儘管短線AI類股震盪加劇，但供應鏈基本面依然穩健，雲端服務龍頭如微軟、Meta、亞馬遜憑藉現金流優勢持續擴大AI布局，晶片、PCB、CCL等硬體族群仍具受惠題材；此外，天然氣發電設備商GE Vernova訂單能見度已排至2028年，也反映AI基礎建設需求持續升溫。市場認為，短期雖有年底獲利了結賣壓干擾，但中長期AI投資趨勢明確，硬體供應鏈仍是主要受惠對象，後續可留意拉回布局與中長期資金回流力道。

美股表現方面，受到市場對人工智慧（AI）相關資金投入的疑慮揮之不去，拖累科技股表現，主要指數全面收黑，標普與那指雙雙跌至3週以來低點，費半下跌近4%。道瓊工業指數下跌228.29點或0.47%，收報47885.97點。標普500指數下挫78.83點或1.16%，收在6721.43點。那斯達克指數下滑418.14點或1.81%，收22693.32點。費城半導體指數挫跌263.13點或3.78%，收6695.31點。

