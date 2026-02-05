科技股承壓！美股4大股指開盤下跌

▲美股5日開盤，四大股指下跌。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股科技、人工智慧（AI）題材消息面多，今（5）日開盤下跌，標普500指數下跌1%，那斯達克指數下跌1.4%，道瓊工業指數下跌342點或0.7%。

截至美東時間上午10時，道瓊工業指數下跌366.97點或0.74%，暫報49,134.33點；標普500指數下跌67.15點或0.98%，暫報6,815.57點；那斯達克指數下跌300.92點或1.31%，暫報22,603.66點；費城半導體指數下跌43.89點或0.58%，暫報7,575.26點。

個股部分，高通下跌9.17%、Alphabet下跌4.15%、微軟下跌3.64%、超微（AMD）下跌2.16%、特斯拉下跌3.56%、輝達下跌0.76%、蘋果下跌0.47%、Meta下跌0.39%、台積電ADR上漲0.16%。

Google母公司Alphabet昨收盤後公布財報，AI支出將大幅增加，其2026年資本支出預估高達1,850億美元，引發部分投資人的恐慌，導致股價下跌。但也為硬體供應商帶來曙光，博通（Broadcom）、輝達（Nvidia）上漲；晶片大廠高通（Qualcomm）因全球記憶體短缺導致預測疲軟，股價重挫

加密貨幣拋售潮愈演愈烈，比特幣跌破7萬美元的支持位；貴金屬市場方面，白銀結束為期兩天的反彈，跌幅高達16%。

此外，勞動力數據也打擊市場情緒，就業顧問公司Challenger, Gray & Christmas發布的數據顯示，美國雇主1月宣布裁員108,435人，創下自全球金融危機以來1月份裁員總數的最高紀錄，這加劇了人們對勞動力市場疲軟的擔憂。美國勞工部數據顯示，截至1月31日當週的首次申請失業救濟人數增加超過預期。

