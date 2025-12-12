科技股持續承壓 資金輪動美股指數各別發展

▲美股12日開盤後科技股再度承壓，晶片巨頭博通（Broadcom）股價一度大跌超過9％，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲點110.80或0.23％；那斯達克指數下跌157.79點或0.67％。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股12日開盤後科技股再度承壓，晶片巨頭博通（Broadcom）股價一度大跌超過9％，科技股拋售潮持續，不過投資人並未退出市場而是在其他板塊輪動，美股主要指數各別發展，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲點110.80或0.23％；標普500指數下跌點24.06或0.35％；那斯達克指數下跌157.79點或0.67％；費城半導體指數下跌181.52點或2.45％。

根據《CNBC》報導，博通對當前季度業績做出了強勁預測，認為第4季盈利和收入均將高於預期，然而，公司執行長陳福陽在電話會議上表示，未來18個月博通預計將有730億美元的AI晶片、資料中心等相關訂單準備出貨，這個數字並未讓投資人感到驚喜，不足以打消AI泡沫的疑慮，因此博通股價在早盤大跌，也讓其他AI股承受壓力。

另一方面，投資者開始湧入金融、醫療保健等與經濟週期相關的股票，今年股價表現不佳的運動服飾商Lululemon一改頹勢，股價在早盤一度大漲12％。受到川普政府即將放寬對大麻限制的消息激勵，大麻相關企業的股價應聲飆漲， Tilray Brands股價盤中大漲超過26％、 Canopy Growth股價也漲了超過23％。

分析師扎卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，道瓊工業指數表現強勁，如果這種趨勢持續下去，可能預示著牛市將進一步擴大。扎卡雷利指出，若在失去科技七巨頭（Magnificent 7）的助力後，道瓊工業指數仍然持續上漲，如果這股勢頭順利傳遞向更廣闊的市場擴展，「那麼我們預計牛市將持續到年底乃至明年年初」。

