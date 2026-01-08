科技股暫被國防股蓋過 美股那指、費半收挫

▲國防股成為美股週四的主要亮點，反觀科技股則趨於平淡，甚至出現拋售。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 投資人週四普遍拋售大型科技股，國防股成為當天亮點，美股主要指數8日個別發展，互有漲跌。

綜合《CNBC》等外媒報導，雖然有消息稱，中國或將允許進口H200晶片，AI龍頭輝達（Nvidia）仍跌逾2%；蘋果公司及臉書母公司Meta，股價分別微挫0.5%及0.4%；甲骨文（Oracle）也受到波及，股價跌約1.65%。

美國銀行資產管理公司（U.S. Bank Asset Management）的高級投資策略總監霍沃思（Rob Haworth）認為，科技和AI仍是2026年的重要主題，但該產業能否成為上漲驅動因素，將取決於是否出現更多實際應用的例子、惠及哪些行業。

廣告 廣告

另一方面，因美國總統川普（Donald Trump）計劃大增國防預算至50%，到2027年或達1.5兆美元，刺激軍工股如諾斯羅普格魯曼（Northrop Grumman）股價上漲超過2%，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）股價上漲超過4%，雷神（RTX）股價上漲近1%，Kratos Defense股價更飆漲近14%。

8日收盤，道瓊工業指數漲270.03點或0.55%，收49266.11點；標普500指數微漲0.53點或0.0077%，收6921.46點；科技股為主的那斯達克指數跌104.26點或0.44%，收23480.02點；費城半導體指數挫138.77點或1.83%，收7436.10點。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

科技股疲軟國防股撐盤！洛克希德馬丁大漲8％ 美股道指漲逾100點

銀行、金融、國防股領跌！美股道瓊挫466點 Alphabet市值超蘋果

記憶體概念股熄火！美股早盤主要指數漲跌互見 道指跌逾100點