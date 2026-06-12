科技股本益比30倍起跳 蔡明興抱屈：金融股相對合理甚至偏低

富邦金控董事長蔡明興。(記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕受惠於旗下各子公司今年前5月盈餘均創下歷史新高，加上台股交易熱絡，富邦金控股價今開盤來到128元再度創下新高。富邦金控董事長蔡明興對公司的營運表現表示肯定，也認為相較科技股30倍至百倍的本益比，金控股合理的本益比應在12倍以上，目前金融股的股價相對合理甚至偏低。

蔡明興表示，富邦金控今年以來各子公司的獲利表現相當平均，且皆突破歷史紀錄。在海外佈局方面，台北富邦銀行香港分行與富邦華一銀行皆創下獲利新紀錄。在核心業務部分，銀行、壽險及證券業務均維持雙位數以上的成長。特別是證券業務，由於市場成交量擴大，富邦證券目前每月的經常性獲利已超過新台幣20億元，此數據還不包含自營商部分，獲利表現已達銀行級水準。

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針對富邦金控的估值，蔡明興指出目前的本益比不到10倍，股價淨值比約在1.2至1.3倍左右，相較於科技股動輒30倍至百倍的本益比，金融股股價相對合理甚至偏低。他進一步分析，國外純壽險公司的本益比約在10至12倍，銀行則在15至20倍之間，因此金控業合理的平均本益比應在12倍以上。

在經濟展望方面，蔡明興對台灣經濟成長表示樂觀。他指出台灣第1季經濟成長率表現優異，相較之下，同樣受惠於AI浪潮的韓國，其首季經濟成長率為3.5%，顯示台灣在這一波AI浪潮中的受惠程度更為普遍。

蔡明興分析，目前AI供應鏈的大部分環節均由台灣廠商掌握，從伺服器到各項零組件，市場上基本呈現缺貨狀態，進而引發漲價效應，這也是推升股市創高的主要動力。他引述宏碁董事長陳俊聖的說法指出，目前市場最缺乏的是中央處理器(CPU)，主因在於新設計中CPU與圖形處理器(GPU)的配置比例由過去的4比1轉變為1比1，導致CPU需求量大幅提高4倍。蔡明興預期，在基礎建設持續進行下，以台積電為首的晶片製造商產能嚴重不足，台灣廠商與股市將繼續受惠。

關於股東關心的股利發放政策，蔡明興明確表示，公司傾向依據調整後盈餘的40%至50%比例進行分配。他解釋，將其他綜合損益(OCI)項下已實現的調整後盈餘納入考量，是與過去年度一致且較為準確的比較標準。目前富邦金控今年前5個月調整後的每股盈餘已達11元以上，在順應股東偏好現金股利的需求下，期望明年的股利發放表現能比今年更好。

針對地緣政治衝突與通膨議題，蔡明興認為石油價格是推高通膨的主要壓力來源。不過此波國際油價並未如之前的石油危機般暴漲數倍，主要原因在於中國大陸近年大力提倡太陽能等清潔能源，對石油的依賴度已大幅減少。他評估若國際衝突能在短期內結束，石油價格有機會大幅回落，進而減輕全球通膨壓力，對依賴進口能源的東亞國家將是及時雨。至於各國央行是否會持續升息，則取決於油價動向，若油價順利下滑，升息機率將降低，反之若油價維持高檔，升息恐無法避免。

最後，蔡明興也對一般投資人提出建議。他呼籲投資人應保持理性，切勿使用過高槓桿或借錢買股進行投資，以防市場遭遇極端行情時，本金在短時間內面臨歸零風險。

蔡明興建議，若非擁有充足時間進行專業研究的投資人，選擇分散風險且由專家操作的指數股票型基金(ETF)或基金是較為理想的管道。他觀察到許多ETF與基金不論是今年以來或是3至5年的長期績效皆相當可觀，投資人利用此類工具參與市場，既能節省盯盤時間，亦能維持日常工作不受影響。

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