科技股泡沫疑慮與美降息不確定性夾擊 亞股大多收低

（中央社香港4日綜合外電報導）投資人擔憂美國科技股泡沫正在形成，而對最新漲勢持觀望態度；加上美國聯邦準備理事會（Fed）官員釋出正負夾雜信號，令其下一步利率行動添不確定性，亞洲股市今天大多收低。

法新社報導，人工智慧（AI）產業湧入數千億美元投資，帶動今年全球股市在科技股加持下強勁走揚，一些個股市值創下歷史新高。這也引發投資人害怕錯過漲勢而搶進，使得股價不斷受到推升。

不過，有越來越多人討論股市可能已經漲過頭，因為漲勢大多來自科技股。市場人士擔心，接下來可能出現一波痛苦的修正跌勢。

廣告 廣告

與此同時，昨天公布的數據顯示，美國經濟進一步降溫，10月製造業活動指數連續第8個月萎縮，且幅度大於預期，反映市場需求與業界產出皆減弱。

而聯準會官員的發言，也不利於支撐股市買氣。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週說，今年能否第3度調降利率仍不確定。

聯準會理事庫克（Lisa Cook）昨天在1場演說中表示，她預期明年美國通貨膨脹將因關稅效應而維持在高檔，因為有些企業已透露，他們目前先消耗庫存，之後就會將關稅成本轉嫁給消費者。

美國股市昨天收盤漲跌互見，3大指數僅有以科技股為重的那斯達克上揚。

亞股今天走勢也乏力，東京股市收挫1.7%，香港股市收跌0.8%，上海股市收低0.4%，雪梨、首爾、新加坡、台北、曼谷和雅加達股市同樣都收黑，僅威靈頓和馬尼拉股市收高。（編譯：張正芊）1141104