科技股續下探集體卡蛙？ 市場分析一次看
財經中心／廖珪如報導
台股在前兩週寫下歷史新高，近期受美股連動，2日出現大跌。被譽為半導體先知、前明星經理人「萬鈞法人視野」在粉專分析，這波大跌不是趨勢反轉，而是「擁擠交易被迫降速」；該做的不是否定產業，而是把槓桿降下來，讓自己可以從容走完整個趨勢。
大邏輯沒有變，變的是市場承受風險的方式。這一波下來，很多人第一時間在問：「是不是 AI 完了？是不是記憶體走到頭了？」這只是暴露出一件事：市場前一段時間，太擁擠了。1 月以來漲太快、太順，持倉堆到極端水位，半導體、AI、記憶體、載板，全部擠在同一側。當價格一拉回，系統化資金、量化風控、槓桿帳戶同時踩煞車，就會看到這種「不像基本面壞掉、但跌得很急」的走勢。這種修正，本質上是風險管理事件，不是產業否定事件。
AI 撞上記憶體牆：系統瓶頸決定運算效率
如果今天真的要談「基本面有沒有變」，「萬鈞法人視野」認為，這要回到一個最底層、也是最殘酷的現實：AI 的擴張，已經被記憶體卡住了。這會是接下來整輪 AI 投資最重要的概念。從附圖你可以看到，模型參數是指數型成長，但記憶體容量幾乎是水平線。這代表什麼？代表 GPU 不是不夠算力，而是大部分時間在等資料。現在很多 AI 工廠，GPU 利用率只有 20–25%。只要把記憶體頻寬、容量、封裝架構補上，讓利用率從 25% 拉到 50%，在不增加任何 GPU 的情況下，AI 工廠產出直接翻倍。這也是為什麼你會看到一個現象：每顆 GPU 的記憶體配置成長速度，已經快過 GPU 本身的單價成長。
載板供需翻轉：2027 年結構性缺貨預警
這不是炒作，這是系統瓶頸。所以回到最直接的問題：美光、Sandisk 能不能繼續漲？從基本面看，可以。因為這一輪不是傳統 PC 或手機循環，而是 AI 系統架構升級，記憶體從配角變成主角。再來談載板，因為這裡面其實藏著「下一段還沒完全被市場共識化的東西」。市場還在糾結「載板有沒有真的漲價」，但產業內部看到的是：從 3Q25 開始，先缺 T-Glass，現在已經開始注意「載板本身可能不夠」，而 2027 年，很有機會出現真正的結構性缺載板。這一輪是 AI + ASIC + HBM + 高層數 + 大面積 + 原料受限同時發生。高階 ABF 產能已經滿載，層數從 16 變 20，面積從 60 變 100，只要價格動一下，EPS 彈性會非常驚人。
持倉清洗警訊：降槓桿因應短線擁擠交易
這也是為什麼我一直強調：現在不是需求問題，而是節奏與定價的問題。那為什麼市場今天會這樣跌？因為位置太滿、槓桿太高、擁擠度太極端。這跟產業好不好，其實是兩件事。高盛最新報告講得很直白：這是一場持倉清洗，不是邏輯翻盤。所以對我來說，正確的應對方式只有一個：不是空產業、不是砍核心持股，而是把槓桿降下來，把部位調整成你可以安心睡覺的狀態。只要你不是被迫賣出的人，這種整理，反而是趨勢型資產重新出發前必經的一段路。趨勢沒有死，只是槓桿先死。把風險管好，讓時間站在你這邊，下一段，市場自然會再把價格抬回。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
長江存儲傳提前量產！群聯、南亞科等10檔記憶體吞綠燈 華新同列16檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
大摩很看衰！這檔「1週收黑4天」三大法人齊丟6.1萬張 八大公股反向輸血1.3億元
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/26～01/30）勁揚102.24點，收在32063.75點，週漲幅0.32%。針對記憶體族群走高，摩根士丹利（大摩）日...
電子五哥臉綠！廣達跌近3%最疲弱 緯創摔破130元大關 分析師示警：別擋山上滾石
受到美股大跌影響，台股今（2）日盤中重挫689.66點至31,374.09點失守月線，電子五哥包括廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步回檔，其中廣達重摔近3%最疲弱，緯創亦跌破130元整數關卡。啟發投顧分析師郭憲政指出，緯創目前的股價結構「就像從山上往下滾的石頭，在尚未見底之前，不適合貿然去擋」。
收購題材點燃！「半導體元件廠」開盤即攻頂高掛逾3萬張買單 10檔個股逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數上週五（1/30）全面走跌，其中費城半導體指數重摔321.92點。台股加權指數今（2）日則是跟隨疲軟，開盤下跌55.2...
2月除息ETF登場 美三大就業指標出爐 投資人關注Fed利率路徑 外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在2月除息ETF登場，債券型年化配息率最高達9%；美三大就業指標出爐，投資人關注Fed利率路徑；以及外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉，台股投資人緊盯資金動能。
全年EPS上看39元！「這記憶體」亮燈創高直逼350元目標價 市值衝破兆元大關
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於記憶體缺貨潮保持強勢，相關族群營運前景樂觀，吸引大量資金挹注，股價因而水漲船高，記憶體一哥南亞科（2408）上周...
費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。
0050 寫下「兆元」里程碑 元大投董座：台股複利趨勢成形 ETF市場發展點3方向
元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益
記憶體摔一片！華邦電等10檔打到跌停版 分析師1理由：能買但別重壓
記憶體族群受到美股拖累，今（2）日出現集體拉回，截至收盤，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及群聯（8299）共有10檔遭打到跌停版，記憶體慘成台股重災區。分析師表示，目前可以考慮逢低布局，但留意農曆年前，短線上的波動會相對較大，因此不建議在此時重壓大筆資金。
外資大刀壓境 權值股走弱台股重挫下殺/記憶體族群團滅 低軌衛星升空發光/金馬年該抱還是跑？歷史數據給答案｜Yahoo財經掃描
美國市場受川普提名聯準會前理事華許出任Fed主席所引發的「華許效應」影響，投資人憂心未來貨幣政策轉向更為鷹派、縮表速度加快，加上關稅政策進度仍具不確定性，風險性資產承壓，黃金、白銀期貨下殺，四大指數同步走弱。道瓊工業指數下跌0.36%，那斯達克指數跌0.94%，標普500指數回檔0.43%，費城半導體指數則重挫3.87%，終止連續創高走勢，半導體族群成為賣壓重心。科技個股方面，市場對資本支出與估值修正的疑慮升溫，AI與晶片族群同步降溫，台積電ADR亦隨費半走弱重挫2.65%，未能撐住科技股氣氛。 除股市外，貴金屬與加密貨幣同步重挫。華許任命消息引發獲利了結與槓桿斷頭賣壓，白銀期貨單日崩跌31.4%，創逾40年最大跌幅，黃金期貨亦重挫11.4%；市場指出，白銀短線槓桿資金集中，在融資追繳壓力下加速下殺。幣市同樣承壓，比特幣一夕大跌7.5%，失守8萬美元關卡，資金對縮表與貨幣紀律轉向的疑慮升溫。 亞股方面同步承壓，日股、韓股重挫，走勢回檔明顯；港股下跌，上證指數同樣走弱，市場觀望氣氛濃厚，整體亞股呈現偏空整理格局。 台股方面，受到國際股市轉弱與外資大幅調節影響，加權指數今收盤下跌439.72點，收在31624.03點，跌幅1.37%，成交金額7416.78億元，市場風險意識明顯升高。權王台積電(2330)收盤下跌10元，成為拖累指數的關鍵因素；盤面權值股普遍承壓，電子族群走勢疲弱。相對之下，題材股成為資金短線停泊方向，低軌衛星概念股逆勢吸引買盤，BBU族群表現也相對抗跌，成為盤面少數亮點。整體來看，在外資賣壓未歇、國際變數升高下，台股呈現指數回檔、量能降溫、題材股零星撐場的整理格局。
熱門股／旺宏後起直追！ 大摩記憶體報告一次看
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金將轉向股價落後族群。報告重申華邦電為首選，目標價130元；南亞科雖財測低於預期，但被視為進場點，目標價298元。大摩同步調升旺宏目標價至93元，因其延後3D NOR研發，轉攻eMMC滿載產能，預期2026年Q1獲利顯著轉強。力積電目標價上修至77元，受惠與美光合作切入HBM後段商機及資產處分，2026年EPS上看8.31元。然力積電面臨中國同業競爭加劇及消費性電子需求疲軟風險，需留意毛利率波動。此報告為記憶體市場後市提供關鍵洞察。
《台北股市》外資2天砍近千億！投信逆轉多 台股賣壓宣洩完了？
【時報-台北電】金馬年2月開局「馬上摔」，逼近農曆年封關倒數，加以「華許拋售」現象重創貴金屬閃崩，嚇壞市場湧現下車潮，一路瘋漲的記憶體竟淪提款機，衝擊台股重摔439點，日K連3黑跌掉近1180點，所幸觸及月線後收腳。今日外資(不含外資自營商)賣超481.1816億元，投信買超50.8003億元，自營商賣超104.9774億元，三大法人賣超535.35億元。 觀察籌碼面，上周台股無極限驚驚漲，距離33K僅4點！惟法人土洋不同調，外資單周加碼174.82億元，周五卻大舉出脫512億元，今日加空481億、列今年第二大，2天累計倒貨993億，投信翻多50億終結連26賣，成今日最大驚喜，自營商連4空、累賣351億。 台股2月開局出師不利，瀕臨月線保衛戰！受累聯準會新主席偏鷹、「華許拋售」引發黃金、白銀價格狂瀉，加以連噴數月的記憶體團滅湧現跌停潮，衝擊市場信心跟著崩壞，一度大跌逾700點、低見31359點，終場加權指數收黑439.72點、報31624.03，成交值縮至7404億元，保住月線大關。 記憶體及貴金屬概念成重災區，連噴數月的記憶體族群因長江存儲傳出提前擴產消息，集體大跳水出現跌停潮，華邦
黃仁勳狂開金口、台積電仍跌 25 元！專家：回測「1價位」是禮物
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，台積電（2330）是支撐AI發展的不可或缺，並看好未來神山產能未來10年成長100%，台積電今（2）日最低觸及1750元，下跌25元，專家表示，黃仁勳的話不會失靈，2奈米未來供不應求，神山1740元左右都是好買點。
高檔獲利攻略3／年前要用錢怎麼賣？ 台股ETF投資人調節順序一次看
農曆年台股封關前，多頭馬力全開，卻讓不少散戶陷入「賣與不賣都可能後悔」的情緒中。賣了怕繼續漲，不賣又擔心獲利縮水；究竟長線布局一籃子股票的台股ETF投資人，在指數持續創高下，現階段該持續抱緊，還是落袋為安？