科技股續下探集體卡蛙？ 市場分析一次看

從附圖可以看到，模型參數（紫色）是指數型成長，但記憶體容量（青色）幾乎是水平線。這代表什麼？代表 GPU 不是不夠算力，而是大部分時間在等資料，AI工廠目前GPU利用率只有 20–25%。只要把記憶體頻寬、容量、封裝架構補上，讓利用率從 25% 拉到 50%，在不增加任何 GPU 的情況下，AI 工廠產出直接翻倍。（圖／翻攝萬鈞法人視野粉專。）

台股在前兩週寫下歷史新高，近期受美股連動，2日出現大跌。被譽為半導體先知、前明星經理人「萬鈞法人視野」在粉專分析，這波大跌不是趨勢反轉，而是「擁擠交易被迫降速」；該做的不是否定產業，而是把槓桿降下來，讓自己可以從容走完整個趨勢。

大邏輯沒有變，變的是市場承受風險的方式。這一波下來，很多人第一時間在問：「是不是 AI 完了？是不是記憶體走到頭了？」這只是暴露出一件事：市場前一段時間，太擁擠了。1 月以來漲太快、太順，持倉堆到極端水位，半導體、AI、記憶體、載板，全部擠在同一側。當價格一拉回，系統化資金、量化風控、槓桿帳戶同時踩煞車，就會看到這種「不像基本面壞掉、但跌得很急」的走勢。這種修正，本質上是風險管理事件，不是產業否定事件。

AI 撞上記憶體牆：系統瓶頸決定運算效率

如果今天真的要談「基本面有沒有變」，「萬鈞法人視野」認為，這要回到一個最底層、也是最殘酷的現實：AI 的擴張，已經被記憶體卡住了。這會是接下來整輪 AI 投資最重要的概念。從附圖你可以看到，模型參數是指數型成長，但記憶體容量幾乎是水平線。這代表什麼？代表 GPU 不是不夠算力，而是大部分時間在等資料。現在很多 AI 工廠，GPU 利用率只有 20–25%。只要把記憶體頻寬、容量、封裝架構補上，讓利用率從 25% 拉到 50%，在不增加任何 GPU 的情況下，AI 工廠產出直接翻倍。這也是為什麼你會看到一個現象：每顆 GPU 的記憶體配置成長速度，已經快過 GPU 本身的單價成長。

載板供需翻轉：2027 年結構性缺貨預警

這不是炒作，這是系統瓶頸。所以回到最直接的問題：美光、Sandisk 能不能繼續漲？從基本面看，可以。因為這一輪不是傳統 PC 或手機循環，而是 AI 系統架構升級，記憶體從配角變成主角。再來談載板，因為這裡面其實藏著「下一段還沒完全被市場共識化的東西」。市場還在糾結「載板有沒有真的漲價」，但產業內部看到的是：從 3Q25 開始，先缺 T-Glass，現在已經開始注意「載板本身可能不夠」，而 2027 年，很有機會出現真正的結構性缺載板。這一輪是 AI + ASIC + HBM + 高層數 + 大面積 + 原料受限同時發生。高階 ABF 產能已經滿載，層數從 16 變 20，面積從 60 變 100，只要價格動一下，EPS 彈性會非常驚人。

持倉清洗警訊：降槓桿因應短線擁擠交易

這也是為什麼我一直強調：現在不是需求問題，而是節奏與定價的問題。那為什麼市場今天會這樣跌？因為位置太滿、槓桿太高、擁擠度太極端。這跟產業好不好，其實是兩件事。高盛最新報告講得很直白：這是一場持倉清洗，不是邏輯翻盤。所以對我來說，正確的應對方式只有一個：不是空產業、不是砍核心持股，而是把槓桿降下來，把部位調整成你可以安心睡覺的狀態。只要你不是被迫賣出的人，這種整理，反而是趨勢型資產重新出發前必經的一段路。趨勢沒有死，只是槓桿先死。把風險管好，讓時間站在你這邊，下一段，市場自然會再把價格抬回。

