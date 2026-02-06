科技股蒸發上兆美元 彭博：AI恐慌拋售潮蔓延「這次不同」

美股本週跌勢洶洶，科技類股成重災區。（示意圖：motion elements）

美股本週跌勢洶洶，科技類股疲軟。彭博報導指出，自3年前ChatGPT突然成為主流以來，人工智慧（AI）引發的拋售潮屢見不鮮，卻從來沒有一次能與本週席捲股市與信貸市場的崩跌相提並論。（請聽ＡＩ報導）。

根據彭博報導，市場的跌速之快範圍之廣令人震驚，矽谷大小企業的股票、債券與貸款短短幾天蒸發數千億美元，軟體類股首當其衝，iShares ETF追蹤的軟體股市值過去7天跌掉超過1兆美元。

有別於先前因泡沫恐慌引發的拋售，這次的暴跌是源於AI顛覆各行各業商業模式的疑慮，讓投資人更加不安的是，長期來被視為AI熱潮主要受益者的公司也出現疲軟跡象，Alphabet在財報中表示，AI方面的資本支出將高於預期，安謀公佈的財測則低於預期，而這兩家公司股票盤後交易都下跌。

報導提到，這次崩跌並非僅侷限於美國上市公司，甚至擴大到貸款機構與私募股權公司，一項彭博指數中，超過177億美元美國科技公司貸款已經在過去4週跌到不良交易水準，創2022年10月以來最低水準。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。