科技股領跌！美股開低 台積電ADR跌近3%

[NOWnews今日新聞] 市場對AI類股的擔憂仍在持續，美股延續前一交易日科技類股領跌走勢，18日開盤四大指數全面走跌，道瓊工業指數下跌470點或1%、標普500指數下跌0.5%、那斯達克指數也下跌0.5%。

截至美東時間上午10時，道瓊工業指數下跌434.94點或0.93%、標普500指數下跌56.23點或0.84%、那斯達克指數下跌302.02點1.33%、費城半導體指數下跌158.81點或2.37%。

個股部分，台積電ADR下跌2.79%、輝達下跌3.54%、蘋果下跌0.22%、谷歌下跌1.60%、Meta下跌2.7%、亞馬遜下跌4.06%、微軟下跌2.24%、英特爾下跌2.71%、AMD下跌5.97%。

美國財經媒體CNBC報導，由於對人工智慧相關股票估值的擔憂以及比特幣價格波動，科技股持續下跌，股市再次走低。輝達正值強勁的財報季尾聲，該公司也因此成為今年人工智慧驅動的市場上漲行情強度的焦點。由於大型科技公司債發行熱潮引發了人們對科技公司估值過高以及人工智慧基本面穩健性的擔憂，輝達的股價也因此備受關注。

Alphabet的CEO皮查伊坦言，如今AI的繁榮確實存在一些非理性，如果泡沫破裂，沒有哪家公司能夠倖免。Natixis Investment Managers Solutions的投資組合策略師Garrett Melson表示，過去幾週，市場輿論發生了顯著變化，市場對人工智慧的反應模式發生了急劇轉變，從此前對不斷增長的資本支出給予獎勵，轉變為對進一步投資和未來回報日益增長的懷疑，再加上真實資金和系統性帳戶的倉位過於集中，所有這些因素都促成了風險的急劇下降以及隨之而來的輿論重塑。

此外，投資人也越來越擔心聯準會不會在12月降息，加劇本月市場焦慮情緒。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員目前預計降息的可能性約為50%，遠低於一個月前超過90%的預期。

